Artvin’de dağ keçileri görüntülendi

Yusufeli dağlarında sürü halinde yol kenarına kadar inen dağ keçileri cep telefonuyla kaydedildi.

Sürü halinde yiyecek arayan yaban keçileri daha sonra kendilerini görüntüleyen sürücüleri fark edince koşarak dağların zirvesine çıktı. Zirveye çıkan dağ keçileri daha sonra gözlerden kayboldu.