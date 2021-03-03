Artvin'de 2000 rakımda yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Artvin’de jandarma ve milli parklar ekipleri, ‘3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü’ kapsamında 2000 rakımlı Genya Dağı ve Kafkasör yaylasında yemleme çalışması yaptı.



İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma tim komutanlığı personeli ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla olumsuz kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için çalışma başlattı.



Ekipler Kafkasör ve Genya Dağı eteklerinde farklı noktalara yabani hayvanların beslenebilmeleri için buğday, ot ve pazar artığı yaklaşık 1 ton yiyecek bıraktı.



Yemle çalışmasının ardından yaban hayatının gözlemlemek adına Milli Parklar ekiplerince foto kapan kuruldu.