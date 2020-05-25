Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
378.534
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3047
EURO
7.4186

Arıcılar bayram mesaisinde

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk Beldesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan arıcılar bayramın ikinci gününü kovanlarının başında arılarının bakımlarını yaparak geçirdi.

Arıcılar bayram mesaisinde

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk Beldesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan arıcılar bayramın ikinci gününü kovanlarının başında arılarının bakımlarını yaparak geçirdi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:37
2010 Okunma
Arıcılar bayram mesaisinde

Ramazan Bayramı'nda Türkiye genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bu çerçevede bazı meslek gurupları kısıtlamadan muaf tutuldu. Arıcılar kısıtlamadan muaf tutuldukları günlerde kovanlarının başında kalmaya devam etti. Yüksek rakımı ve zengin bitki çeşitliliği ile Afyonkarahisar, mayıs ayında sahil bölgelerinden çiçek balı ve polen üretimi için gelen gezici arıcılardan yoğun ilgi görüyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde kış aylarında çam balı sağımını yapan gezici arıcılar, arı popülasyonunu artırmanın yanı sıra çiçek balı ve polen üretimi için Afyonkarahisar'a geliyor. Kısıtlamadan muaf tutulan arıcılar kovalarının başında arılarının bakımlarını ve beslenmelerini gerçekleştiriyor.

“Herkes evinde bayram kutluyor, biz arıların yanında çalışıyoruz”

Arıcılık mesleğini dedesinden devralan Süleyman Kırıcı, bayramlarını kovanlarının başında çalışarak geçirdiklerini söyledi. Sokağa çıkma kısıtlamasından kendilerinin muaf tutulduğunu ifade eden Kırıcı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arıcıları bu kısıtlamadan muaf tuttu. Rahat bir şekilde gelip arılarımızın bakımlarını yapıyoruz, işlerimiz iyi. Biraz soğuk hava var. Soğuklar geçtiğinde inşallah daha güzel olacak. Önümüzdeki günlerde çalı hasadı olacak. Nasip olursa polen alımına başlayacağız. Arıları yetiştirip bala götüreceğimiz günü bekliyoruz. Bu yıl polen üretimi normal olur diye düşünüyorum. Nasip olursa Muğla bölgesine gideceğiz. Muğlalı arkadaşlar buraya geliyor biz Muğla'ya gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel üretimlerimiz olacak. Millet evde bayramını yapıyor biz arıların yanında çalışıyoruz. İşimiz güzel severek yapıyoruz” dedi.

"Özenerek yapılacak bir iş"

Taşoluklu arıcı Erdoğan Yıldız da, arıcılığın rahat bir meslek olduğunu ve özenerek yapılması gerektiğini söyledi. Her mesleğin kendine göre zorluklarının olduğunu işaret eden Yıldız konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Ben bu işle severek uğraşıyorum. Afyonkarahisar'da rakım yüksek olduğu için arı burada güzel gelişiyor. Belki bal biraz az oluyor ama biz destekle arıyı yetiştiriyoruz. Bugünlerde kovanların bakımını yapılıyoruz. Petek bakımını yapıyoruz. Balı yoksa takviye yapıyoruz. Benim 330 arı kovanım var. Bu iş özenerek yapılması lazım çünkü her işin bir zorluğu var. Şuanda biz arıları geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Burada arıları güçlendiriyoruz. Koloniler güçlendikten sonra bala gireceğiz. Son gelen soğuk hava dalgası bizi biraz olumsuz etkiledi ama gene de çalışmalara devam ediyoruz. Arılarımız gelişip güçlendikten sonra bal akımının daha iyi olduğu bölgelere gideceğiz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 2 kilometre tır kuyruğu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 2 kilometre tır kuyruğu
Bakan Selçuk'tan ‘Fidandan Çınara' projesine destek
Bakan Selçuk'tan ‘Fidandan Çınara' projesine destek
KISITLAMAYI HİÇE SAYDILAR
KISITLAMAYI HİÇE SAYDILAR
"Eğer maskeniz ve ateşiniz normalse geçişe izin veriyor"
"Eğer maskeniz ve ateşiniz normalse geçişe izin veriyor"
Askere moral verdiler...
Askere moral verdiler...
Velayeti alınan çocuğun soyadı...
Velayeti alınan çocuğun soyadı...
AVM ve kuaförler ekonomik çıkmaza girebilir...
AVM ve kuaförler ekonomik çıkmaza girebilir...
Acun Ilıcalı’dan bayram jesti!
Acun Ilıcalı’dan bayram jesti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiğin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiğin bayramını kutladı
BAYRAM GELENEKLERİ...
BAYRAM GELENEKLERİ...
Yasağı delip trafik kazasına karıştı, 'Basın mensubuyum' dedi
Yasağı delip trafik kazasına karıştı, 'Basın mensubuyum' dedi
Ekrem İmamoğlu'ndan videolu bayram mesajı
Ekrem İmamoğlu'ndan videolu bayram mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram paylaşımı
İstanbul'da kısıtlamayla birlikte Ramazan Bayramı'nda yollar boş kaldı
İstanbul'da kısıtlamayla birlikte Ramazan Bayramı'nda yollar boş kaldı
KKTC Başbakanı Tatar'dan bayram mesajı
KKTC Başbakanı Tatar'dan bayram mesajı
Türk Hava Yolları'ndan videolu bayram mesajı
Türk Hava Yolları'ndan videolu bayram mesajı
Bakan Soylu İki Yaka Dağları'nda
Bakan Soylu İki Yaka Dağları'nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını tebrik etti
Başkent'te bayram namazı
Başkent'te bayram namazı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim