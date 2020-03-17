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Almanya tren garında Amerikan tankları

Almanya tren garında Amerikan tankları

17 Mart 2020 Salı 11:58
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Almanya tren garında Amerikan tankları

Almanya'da halihazırda bulunan ABD ordusunun Avrupa Komutanlığında konuşlu yaklaşık 35 bin 700 ABD askeri Alman hükümetine milyonlarca euroya mal oluyor. ABD'nin Almanya'da 35 bin 700 askeri bulunuyor. Bu askerlerin yaklaşık 18 bin 500'ü Rheinland-Pfalz, 11 bin 700'ü Bavyera, yaklaşık 3 bini Baden-Württemberg ve yaklaşık 2 bin 500'ü de Hessen eyaletlerinde görev yapıyor. ABD Büyükelçiliği'nin verilerine göre, bu sayılara ilave olarak 17 bini ABD'li, 12 bini de Alman olmak üzere 29 bin sivil çalışanın Almanya'nın bu eyaletlerindeki ABD üslerinde istihdam ediliyor. Öte yandan ABD Almanya'yı savunma giderlerini artırmadığı gerekçesiyle eleştiriyor. Trump yönetimi bu nedenle Almanya’yı ülkede görev yapan askerlerini çekerek, Polonya’da konuşlandırmakla tehdit ediyor.

Videoda nisan ayında başlayacak olan Europe Defender 2020 kapsamında Almanya'da bulunan Amerikan tankları görülüyor.


ABD’nin dünya genelinde 800 üssü var. ABD’nin Ramstein dışında Almanya’da 87 üssü daha bulunuyor. Almanya aynı zamanda ABD dışında en çok ABD üssü barındıran ülke olma özelliğini de taşıyor.

Son Güncelleme: 17.03.2020 12:04
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