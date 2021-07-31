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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Osmaniye yangın açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınının söndürüldüğünü açıkladı.

Güncel 31.07.2021, 19:55
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Osmaniye yangın açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kadirli ilçesi Karatepe köyünde gündür devam eden orman yangını ile ilgili bölgede kurulan Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Çelik, burada Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'dan brifing aldı. Yangın bölgesinde yanan yerlerle ilgili incelemelerde de bulunan Çelik, yaptığı açıklamada Osmaniye'de günlerdir devam eden orman yangının söndürüldüğünü soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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