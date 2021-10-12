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AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'ya veda
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Güncel 12.10.2021, 14:08
AK Parti'de 24, 25, 26 ve 27. dönem milletvekilliği yapan ve bir süredir hastanede tedavi gören İsmet Uçma, dün yaşamını yitirmişti.
66 yaşında hayata veda eden İsmet Uçma için Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Uçma'nın cenazesi, törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.