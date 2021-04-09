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ACADEBİ’DE ŞEHİR FIRSATLARI BAŞLIYOR!
Eğitim hayatındaki 18-27 gençleri kurdukları Acadebi sistemine dahil eden melek yatırımcılar ve girişimciler, gençleri hem iş hayatına hazırlıyor hem de öğrenim görürlerken gelir elde etmelerini sağlıyor. Türkiye’de genç nesilleri e-ticaret ile daha fazla tanıştırmayı amaçlayan Acadebi ile gençler daha eğitim hayatında girişimciliklerini sunarken, ekonomiye katkı yapmayı da hedefliyor. Öğrenciler Acadebi.com web sitesi üzerinde buluşarak sosyal medya tavsiyeleri ve kendi pazaryerlerini açıp Acadebi’den tedarik ettiği ürünleri, hizmetleri, dijital öğrenimleri satışa sunuyor.
Güncel 09.04.2021, 21:12 09.04.2021, 21:15
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Acadebi Adana’da yeni şehir fırsatları
Acadebi, son bir yıl içerisinde şu ana kadar 15 bin e-ticaret mağazası açtı. Mart 2021 ayı itibari ile 109’dan fazla üniversiteden girişimci öğrenciler yer aldı. 4218 girişimçi öğrenci kazançlarıyla KYK alımlarını durdu. Acadebi yeni girişimiyle güzellik sektöründe de yerini aldı. Adana’ da başlayan Ankara ve Kayseri’de de devam eden güzellik merkezlerinin cilt bakımından saç kesimine, kaş dizaynından dip boyaya, brezilya fönüne tüm uygulamalarını indirimli Acadebi genç girişimcileri tarafından satışa sunuluyor.