ACADEBİ’DE ŞEHİR FIRSATLARI BAŞLIYOR!

Acadebi Adana’da yeni şehir fırsatları

Acadebi, son bir yıl içerisinde şu ana kadar 15 bin e-ticaret mağazası açtı. Mart 2021 ayı itibari ile 109’dan fazla üniversiteden girişimci öğrenciler yer aldı. 4218 girişimçi öğrenci kazançlarıyla KYK alımlarını durdu. Acadebi yeni girişimiyle güzellik sektöründe de yerini aldı. Adana’ da başlayan Ankara ve Kayseri’de de devam eden güzellik merkezlerinin cilt bakımından saç kesimine, kaş dizaynından dip boyaya, brezilya fönüne tüm uygulamalarını indirimli Acadebi genç girişimcileri tarafından satışa sunuluyor.