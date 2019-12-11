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AB'den yeşil ve gri pasaportlara sınırlama

Bugüne kadar Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat edilebilen yeşil ve gri pasaportlara sınırlama getirildi. Yeşil ve gri pasaportlarla Avrupa'daki ülkelere vizesiz seyahat edebilenler, yeni yıldan itibaren seyahatlerinden önce izin almak zorunda kalacaklar.

AB'den yeşil ve gri pasaportlara sınırlama

Bugüne kadar Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat edilebilen yeşil ve gri pasaportlara sınırlama getirildi. Yeşil ve gri pasaportlarla Avrupa'daki ülkelere vizesiz seyahat edebilenler, yeni yıldan itibaren seyahatlerinden önce izin almak zorunda kalacaklar.

11 Aralık 2019 Çarşamba 13:24
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AB'den yeşil ve gri pasaportlara sınırlama

Yeşil ve gri pasaportlara Schengen bölgesi ülkelerden sınırlama yeni yılda başlıyor. Önceden hiçbir izin ve işleme tabi olmadan Avrupa ülkelerine gidebilen bu pasaport sahipleri, bundan böyle izin alıp kayıt olmak zorunda olacak.

2020 itibariyle geçerli olacak yeni uygulamayla Avrupa seyahati için vizeden muaf tutulan kişiler de seyahatleri öncesinde ilgili ülkeye giriş izni almaları gerekecek.

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) yapılan duyuruya göre, 2020 yılında Avrupa ülkelerinden birine seyahat etmek isteyen yeşil ve gri pasaport sahibi Türkiye vatandaşlarının seyahatlerinden önce ETIAS sistemi üzerinden kayıt yaptırmaları zorunlu olacak.

Kayıt işlemi sırasında vatandaşların, giriş izni alabilmek için 7 Euro harç bedeli ödemeleri de gerekiyor.

Harç bedelinden sadece 18 yaş altı ve 70 yaş üzeri yolcular muaf tutulacak.

AP yetkilileri, uygulamayla sınır kontrolünün artırılmasını, salgın tehlikesinin önlenmesini ve yasadışı göçü önlemeyi amaçlıyor.

ÖN KONTROLDEN GEÇECEK

Uygulamayla yeşil ve gri pasaporta sahip Türk vatandaşlarının başvuru sırasında verdiği evraklar ön kontrolden geçecek.

Herhangi bir göç durumu ya da güvenlik tehdit riski bulunursa başvuru geri çevrilecek.

Yeni yürürlüğe giren yasanın öncelikli amacının güvenlik olduğunu beyan eden Avrupa Parlementosu; sınır kontrolünün sağlanması, salgın tehlikesi, yasadışı göç, güvenlik tehdidi ve kendi ülke vatandaşlarını korumak gibi gerekçelerle böyle bir kararı aldığını bildirdi.

BİR KEZ KAYIT 3 YIL GEÇERLİ OLACAK

Avrupa'ya seyahat etmek isteyen yeşil ve gri pasaport sahibi Türk Vatandaşları'na verilen giriş izni süresi yeni alınan karara bağlı olarak 3 yıl geçerliliğini koruyacak.

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