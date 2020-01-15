5 yıl içinde 50 milyon lira devlet kasasına geri döndü

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaba yatırılan, maaş, gelir ve ödenekler belli bir süre sonra bloke oluyor. Hakkınızda çıkmış paraları almazsanız hakkınız yanabilir.





Emekli maaşları, doğum parası, emzirme ödeneği, ölen sigortalıların yakınlarının aldığı yardımlar, iş göremezlik ödenekleri ve daha bir çok ödemeyi SGK yapıyor. Bir çok ödeme müracaat olmadan hesaplara aktarılıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, hakkınız olan bu paraları almadığınızda paralar bloke oluyor ve geri dönüyor.



12 ay içinde çekilmezse bloke oluyor



SGK tarafından ödenen aylıklar 12 ay içinde çekilmez ise bankalar, bu hesapları kuruma bildiriyor ve hareketsiz görünen hesaplar dondurularak paralar bloge ediliyor. Hak sahipleri müracaatı halinde 12 ay geçmezse para ödemeleri tekrar başlıyor. Ancak 12 ayı geçirenler yandı.





2015-2020 arasında 50 milyon lira devlet kasasına geri döndü



Bu vatandaşlardan geri dönen para 50 milyon lirayı buldu. Vatandaşlar kendilerine çıkartılan bu ödeneklerden haberdar olmadıkları için parayı çekemiyor. 5 yıllık süre içinde tahsil edilmeyen 50 milyon lira SGK'ya iade edildi.



E-Devlet sık sık kontrol edin



Yapılan açıklamada bu tür ödenekler için e-devlet sistemi üzerinden kolayca görebiliyorsunuz. İsteyenler terkardan kişisel banka hesaplarını yazarak parayı geri alabiliyor. Yada kamu bankasına giderek paranızı tekrar istebiliyorsunuz. 3 ödeme kanalından ölüm geliri, emzirme ödeneği ve iş göremezlik ödeneği 5 yıl içinde alınması gerekiyor. Hasta bile olsanız zaman aşımına uğruyor ve paralar geri gönderilmiyor.



Çektiğiniz paraya dikkat! Faiziyle geri alınabilir...



E-Devlet üzerindne birok vatandaşın kafasını karıştıran bir uygulama mevcut. Vefat eden emeklinin hesabına yatırılan maaşı geri çekme gibi. Eğer emekli vefat etmeden önce maaşı yatırılmışsa bu parayı çekebilirsiniz. Ancak vefat ettikden sonra çekerseniz faizle beraber geri alınıyor.