Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
120827
ALTIN
294.081
DOLAR
5.8792
STERLİN
7.6581
EURO
6.5555

5 yıl içinde 50 milyon lira devlet kasasına geri döndü

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaba yatırılan, maaş, gelir ve ödenekler belli bir süre sonra bloke oluyor. Hesaba yatırılan bu gibi ödemeleri kontrol etmez ve çekmezseniz devlet kasasına geri dönüyor. Bunun için e-devlet kapısını sık sık kontrol etmek gerekiyor.

5 yıl içinde 50 milyon lira devlet kasasına geri döndü

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaba yatırılan, maaş, gelir ve ödenekler belli bir süre sonra bloke oluyor. Hesaba yatırılan bu gibi ödemeleri kontrol etmez ve çekmezseniz devlet kasasına geri dönüyor. Bunun için e-devlet kapısını sık sık kontrol etmek gerekiyor.

15 Ocak 2020 Çarşamba 13:45
1247 Okunma
5 yıl içinde 50 milyon lira devlet kasasına geri döndü

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaba yatırılan, maaş, gelir ve ödenekler belli bir süre sonra bloke oluyor. Hakkınızda çıkmış paraları almazsanız hakkınız yanabilir. 


Emekli maaşları, doğum parası, emzirme ödeneği, ölen sigortalıların yakınlarının aldığı yardımlar, iş göremezlik ödenekleri ve daha bir çok ödemeyi SGK yapıyor. Bir çok ödeme müracaat olmadan hesaplara aktarılıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, hakkınız olan bu paraları almadığınızda paralar bloke oluyor ve geri dönüyor.

12 ay içinde çekilmezse bloke oluyor

SGK tarafından ödenen aylıklar 12 ay içinde çekilmez ise bankalar, bu hesapları kuruma bildiriyor ve hareketsiz görünen hesaplar dondurularak paralar bloge ediliyor. Hak sahipleri müracaatı halinde 12 ay geçmezse para ödemeleri tekrar başlıyor. Ancak 12 ayı geçirenler yandı.


2015-2020 arasında 50 milyon lira devlet kasasına geri döndü

Bu vatandaşlardan geri dönen para 50 milyon lirayı buldu. Vatandaşlar kendilerine çıkartılan bu ödeneklerden haberdar olmadıkları için parayı çekemiyor. 5 yıllık süre içinde tahsil edilmeyen 50 milyon lira SGK'ya iade edildi.

E-Devlet sık sık kontrol edin

Yapılan açıklamada bu tür ödenekler için e-devlet sistemi üzerinden kolayca görebiliyorsunuz. İsteyenler terkardan kişisel banka hesaplarını yazarak parayı geri alabiliyor. Yada kamu bankasına giderek paranızı tekrar istebiliyorsunuz. 3 ödeme kanalından ölüm geliri, emzirme ödeneği ve iş göremezlik ödeneği 5 yıl içinde alınması gerekiyor. Hasta bile olsanız zaman aşımına uğruyor ve paralar geri gönderilmiyor.

Çektiğiniz paraya dikkat! Faiziyle geri alınabilir...

E-Devlet üzerindne birok vatandaşın kafasını karıştıran bir uygulama mevcut. Vefat eden emeklinin hesabına yatırılan maaşı geri çekme gibi. Eğer emekli vefat etmeden önce maaşı yatırılmışsa bu parayı çekebilirsiniz. Ancak vefat ettikden sonra çekerseniz faizle beraber geri alınıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'faiz' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'faiz' açıklaması
Alerjik dostu tarifler "Bizim Şehirde" projesiyle yolculuğa başladı
Alerjik dostu tarifler "Bizim Şehirde" projesiyle yolculuğa başladı
Gaming İstanbul’dan Mount & Blade II sürprizi
Gaming İstanbul’dan Mount & Blade II sürprizi

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim