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44 ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ VATANDAŞTAN ALDIKLARI ENERJİ FONU BEDELİNİ DEVLETE NEDEN ÖDEMEDİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2019 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, konut ve işyerlerine elektrik satan 37 şirketin tüketicilerden tahsil ettikleri Elektrik Enerjisi Fonu'nu (EEF) devlete hiç yatırmadığı, 7 şirketin ise eksik yatırdığı tespitini yaptı.

Güncel 16.10.2020, 09:21
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44 ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ VATANDAŞTAN ALDIKLARI ENERJİ FONU BEDELİNİ DEVLETE NEDEN ÖDEMEDİ?

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in aktardığı bilgiye göre, özelleştirme ve serbestleştirme adı altında şirketlere devredilen elektrik tahsilatlarında yaşanan sıkıntının uzun süredir devam ettiği belirtilirken, devlete ödenmeyen EEF tutarının ne kadar olduğu ve ödemeleri yapmayan 44 şirketin kimlere ait olduğu konusunda bilgi verilmedi.

171 şirketten 44'ü

Sayıştay raporunda, EEF'nin 2001 yılında kaldırıldığı, ancak aynı tutarın ‘sektör altyapı giderlerine katkı payı' adı altında tahsil edilmeye devam edildiği bilgisi verildi. Raporda, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin tüketiciden yüzde 1 oranında tahsil ettikleri sektör altyapı giderlerine katkı payını tahakkuku takip eden ikinci ayın 20'sinde Enerji Bakanlığı'na yatırması gerektiği belirtildi. 

2019 yılında toplam 831 milyon 308 bin 687 TL EEF ödemesi yapıldığına işaret edilen raporda, 2019 yılında tüketiciye 171 şirketin elektrik sattığı, bunlardan 37 şirketin devlete hiç fon ödemesi yapmadığı, 7 şirketin ise eksik ödeme yaptığı bildirildi.

Bakanlık: İncelemeye vereceğiz

Sayıştay uzmanlarının tespitleriyle ilgili savunma yapan Enerji Bakanlığı, 2019 yılında ödeme yapmayan ya da eksik ödeyen 44 şirketi önümüzdeki günlerde Vergi Denetim Kurulu'na vereceklerini bildirdi.

2017 ve 2018'de de ödememişler

Sayıştay raporunda, Enerji Bakanlığı'nın benzer sorunun 2017 ve 2018 yıllarında da yaşandığı, 2 yılda 245 şirketin tüketiciye elektrik sattığı, ancak bunlardan 83'ünün hiç fon ödemesi yapmadığı, eksik ödediği ya da zamanında ödemediği bilgilerini paylaştığı ifade edildi.

Raporda, konuyla ilgili Bakanlığın bilgisinin olmadığı tespiti yapılarak, “Bu nedenle Vergi Denetim Kurulu'nca yapılan işlemlerle ilgili bakanlığa bilgi verilmesine yönelik bir düzenleme yapılması uygun olacaktır” denildi.

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