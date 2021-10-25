24 Ekim reyting sonuçları açıklandı: Yargı dizisi kaçıncı sırada?

Senaryosu Sema Ergenekon tarafından kaleme alınan, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı, son zamanların en popüler dizilerinden biri.

Her pazar saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanan dizi, sosyal medyanın da gündeminde.

Son olarak, bir cinayet vakasının buluşturduğu Savcı Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile Avukat Ceylin’in (Pınar Deniz) ters köşelerle dolu hikayesini ekranlara taşıyan Yargı dizisinin 24 Ekim reyting sonuçlarında kaçıncı sırada olduğu, izleyiciler tarafından merak edildi.

YARGI, REYTINLERDE KAÇINCI SIRADA?

24 Ekim Pazar akşamı Yargı, Yalancılar ve Mumları, Teşkilat ve MasterChef Türkiye izleyiciyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi?

İşte 24 Ekim Pazar 2021 reyting sonuçları...

TOTAL REYTING SONUÇLARI

1 - Teşkilat

2 - Yargı

3 - Teşkilat (Özet)

4 - Yargı (Özet)

5 - Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - Yargı

2 - Teşkilat

3 - Yargı (Özet)

4 - MasterChef Türkiye

5 - Teşkilat (Özet)