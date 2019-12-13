100 Bin Sosyal Konut projesinde imzalar atıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.



Albayrak, yatay ve şehirlere uygun mimaride, sosyal donatıları ile 81 ilin tamamında gerçekleştirilecek projeyle tüm dar gelirli vatandaşların konut sahibi yapılacağına işaret ederek, "Vatandaşlarımızın 20 yıl vadeyle kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihlerinde alınacak." bilgisini verdi.

SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Konutlar için başvurular 15 Aralık 2019 ve 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvuracak.

YATIRIM BEDELİ 17.3 MİLYAR TL

Konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olacak şekilde projelendirilecek. Evler geleneksel mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlanacak. Konutlar yatay ve şehirlere uygun mimaride ve depreme dayanıklı yapılacak. Projede sosyal donatılar da yer alacak. Projenin toplam yatırım bedeli ise yaklaşık 17.3 milyar TL'yi buluyor.



FİYATI 140-210 BİN TL ARASINDA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından konut projesinin detaylarını da paylaştı. Albayrak, 2+1 konutların 140-180 bin TL, 3+1 konutların ise 160-210 bin TL aralığında satışa sunulacağını bildirdi.

PEK ÇOK AİLEMİZİ SEVİNDİRMİŞ OLACAĞIZ

İMZA töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, çok düşük maliyetle dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapacak çok önemli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu proje modelinin finansal altyapısını tamamladık. İnanıyorum ki, pek çok ailemizi bu sayede sevindirmiş olacağız. İstiyoruz ki, hiçbir vatandaşımızın en temel haklarından olan barınma sorunu kalmasın. Bizim mücadelemiz, büyük ve güçlü Türkiye mücadelesi. Bu idealin ancak bağımsız ve güçlü bir ekonomiyle mümkün olacağına inanıyoruz. Tüm politikalarımızı, stratejimizi bu doğrultuda hazırlıyor ve uyguluyoruz. Ülkemizi bu değere kavuşturmak, milletimizin huzurunu, refahını, sosyal ve ekonomik imkanını daha da artırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

2020 İLK ÇEYREĞİNDE İNŞAAT BAŞLAYACAK

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, mart ayında başlatılan 50 bin konut projesi için 638 bin kişinin başvuru yapıldığına dikkati çekerek, "Üreteceğimiz konut sayısının 12 katı başvuru aldık. Şimdi hedefimizi bir üst noktaya taşıdık. Vatandaşımızın bu yoğun talebi karşısında Edirne'den Hakkari'ye 81 ilimizde inşa edeceğimiz yıllık konut sayısını 50 binden, yıllık 100 bine çıkarıyoruz. Sosyal konutlarımızın inşasına 2020'nin ilk çeyreğinde başlayıp en kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Her yıl da 300 bin konutu dönüştüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

✹ T.C. vatandaşı olmak

✹ Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak

✹ TOKİ'den konut satın almamış olması ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak

✹ Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak

✹ Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak

✹ Aylık hane halkı geliri net 5.500 TL'nin üstünde olmamak





HER BÖLGEYE ÖZEL MİMARİ

Sosyal konut projeleri, bölgenin özelliklerini ortaya koyacak.

KARADENİZ: Geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde cephede zemin kat seviyesinde yöresel taş kaplamalar, üst katlarda ise ahşap hissi verecek kaplamalar kullanılacak.

MARMARA: Hem geleneksel hem modern yapılar inşa edilecek. Depreme dayanıklı, yeşili bol, mahalle kültürünü yansıtan tasarımlar olacak.

EGE: İklim koşullarına uygun, açık renkli cephe kaplamaları ve boyamaları, ahşap görünümlü kat silmeleri ile dikmeler, yer yer cephe süslemeleri ve kiremit çatılar yer alacak.

AKDENİZ: Güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, teras, eğimli çatılarıyla geleneksel kemerli pencereler ve ferforjeler kullanılacak.

İÇ ANADOLU: Ahşap süslemeli bitişik düzenli yapıları, cumbalı evleriyle örf adet ve gelenekleri yaşatan mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılacak.

DOĞU ANADOLU: Arazinin zor şartlarına cevap verebilecek nitelikte cephe unsurları, bölgenin yapısına uygun malzemeler seçilecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Yöresel taşların hakim olduğu cephe kaplamaları ve motif işlemeleri, düz damlar ve büyük balkonlar, yer yer eğimli metal çatılar ve geniş saçaklar kullanılacak.