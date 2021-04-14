1 MİLYAR 200 MİLYON TL DEĞERE SAHİP ‘V MALL İSTANBUL’DA İLK KAZMA VURULDU

İstanbul’un yeni iş ve çekim merkezi olarak konumlanan ilçesi Başakşehir’e renkli ve canlı bir AVM konsepti geliyor. Şehrin yeni buluşma ve sosyalleşme merkezi haline gelecek 1 milyar 200 milyon TL değerindeki ‘V Mall İstanbul’ Alışveriş Merkezi için hafriyat çalışmalarına başlandı.

İstanbul'un yeni gözdesi olmaya aday ‘V Mall İstanbul’ Alışveriş merkezi, brüt 119 bin 600 metrekare inşaat alanına sahip.

1 milyar 200 milyon TL değerindeki yeni nesil AVM konseptli ‘V Mall İstanbul’ projesi, tamamlandığında dünyanın en gözde markalarıyla İstanbul'un en beğenilen lezzet mekanlarını ve konforlu alışverişin bütün olanaklarını ziyaretçilerine sunmayı hedefliyor.

ULAŞIM AĞI İLE ÇEVRİLİ BİR LOKASYONDA YER ALIYOR

Öz sermayeye sahip güçlü ortaklık yapısıyla hayata geçirilecek olan ‘V Mall İstanbul’, yanı başında planlanan iki Metro hattı, tramvay hattı ve toplu ulaşım hatlarıyla ziyaretçilerine ve yatırımcılarına büyük avantajlar sunuyor.

‘V Mall İstanbul’ Alışveriş Merkezi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yanı başında, yapımı planlanan Kanal İstanbul ile İstanbul Havalimanı’nın kesişme noktasında konumlanıyor. Kayaşehir şehir meydanının merkezinde yer alan proje, aynı zamanda Başakşehir Belediyesi hizmet binasına, Merkez camisine, Olimpiyat stadı ve Millet Bahçesine de komşu konumda bulunuyor.

TAVLI;“GÜÇLÜ ORTAKLIK YAPIMIZLA PROJE ALANINDA HAFRİYAT ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK”

Türkiye’de AVM yatırımlarının son 10 yılda hızlı bir büyüme kaydettiğini belirten İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, “Ülkemizde şu anda 450’in üzerinde AVM mevcut. 10 milyonun üzerinde kiralanabilir metrekare alanı ile AVM’ler ülke ekonomimize büyük katkı sağlıyor.

Arsamızın yer aldığı İstanbul- Başakşehir bölgesi, hükümetimizin başta sağlık olmak üzere bölgeye yaptığı dev yatırımlar ile özel sektörün geliştirdiği konut, iş ve yaşam projelerinin yer aldığı bir bölge. Arsamızın yer aldığı Kayaşehir’deki bu meydan, yaptığımız araştırmalar neticesinde Alışveriş Merkezi talebini doğurdu ve ortaklarımızla bir AVM Kompleksi yapımına karar verdik. Krediye ihtiyaç duymadan öz sermayeye sahip güçlü ortaklık yapımızla proje alanında hafriyat çalışmalarına başladık. Etki alanı büyük olan Başakşehir’de hayata geçireceğimiz ‘V Mall İstanbul’ Alışveriş Merkezimiz biliyoruz ve inanıyoruz ki; yatırımcılarımıza kazanç dolu fırsatlar sunacaktır. ‘V Mall İstanbul’ Alışveriş Merkezimizin kiralanabilir alanlarında; seçkin markalar, rafine lezzetler, zincir mağazalar, kafe ve restoranlar ile sanat ve eğlence ünitelerinin yer alacağı mekanlarla İstanbulluların hayatına değer katmayı hedefliyoruz” dedi.

İnşa çalışmalarına başlanan “V Mall İstanbul” Alışveriş merkezinin 2023 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.