Erciyes Anadolu Holding bünyesinde faaliyet gösteren, 71 yıldır sektörün ses getiren köklü markası Gümüşsuyu Halı, her tarza, her havaya uygun halı koleksiyonlarıyla Carpet and Flooring Expo fuarının havasını değiştiriyor.

Yurtdışından sonra ilk defa Türkiye’de gerçekleşecek olan halı ve zemin kaplama sektöründeki tüm paydaşları bir araya getirerek yeni bağlantı ve iş fırsatları sunan sektörün önemli fuar organizasyonu olan Carpet and Flooring Expo, Gümüşsuyu Halı’nın en trend ürünleriyle renkleniyor.

Satışlarının %40 ı ihracatla gerçekleştiren ve 28 ülkeye yaptığı ihracatla adından sıkça söz ettiren Gümüşsuyu Halı’nın havasını yakından deneyimlemek isteyenler 5-8 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 3. Hall No: 320A’da eşsiz Gümüşsuyu tasarımlarını inceleyebilecekler.