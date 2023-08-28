Antalya’da yüzde 90 görme engeli bulunan kiracı kadın, ev sahibinin kirayı yükselterek kendisini evden çıkmaya zorladığını iddia etti. Eşinden ayrı yaşayan 1 çocuk annesi kadın, belediyenin her gün verdiği yemek ve aldığı engelli maaşıyla geçinmeye çalıştığını, evden çıkması durumunda başka bir yere yerleşmekte zorlanacağını söyledi.



Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde eşinden ayrı yaşayan yüzde 90 görme engelli 1 çocuk annesi Sermin Bosnak (47), 6 yıldır kiracı olarak oturduğu evden çıkması için ev sahibinin baskı yaptığını öne sürdü. Son olarak bin 500 TL olan kirasının 2 bin liraya çıkarıldığını söyleyen Bosnak, bu rakamın ev sahibini tatmin etmediğini ve kendisinden 5 bin lira istediğini savundu.



"Kıt kanaat geçinmeye çalışıyoruz"

Bosnak, “Ev sahibi sık sık gelip beni rahatsız ediyor. 'Evimden çık' diyor. Ben engelli maaşıyla geçiniyorum. 3 bin TL maaş alıyorum. Kiram bin 500 TL idi, 2 bin TL yaptım. Yine de ev sahibi 'çık' diyor, benden 5 bin TL istiyor. Bir tane çocuğum var, 13 yaşında ve 8. sınıfa gidiyor. Çocuğumla beraber yaşıyoruz. Ben buradan hayırsever vatandaşlara sesleniyorum. Yardım eden olursa iyi olur. Belediye yemeğimi getiriyor her gün. Doğru düzgün pazara da çıkamıyoruz. Kıt kanaat geçinmeye çalışıyoruz. Yüzde 90 görme engelliyim. Ev işlerimi yapabiliyorum. Dışarıdaki ihtiyaçlarımı çocukla karşılıyorum” diye konuştu.

Kirasını hiç aksatmadan ödediğini aktaran Bosnak, ev sahibiyle bu konuda tartışmak ya da kavga etmek istemediğini söyledi.