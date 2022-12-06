Kurtuluş Savaşı Kahramanı Hüseyin Avni Alparslan Bey’in hayatı belgesel film oldu

Giresunlu Milli Mücadele Kahramanı 42. Giresun Gönüllü Alayı Komutanı Hüseyin Avni Alparslan Bey’in hayatı belgesel film oldu.

Giresun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Gürsoy tarafından hazırlanan Hüseyin Avni Alparslan Bey’in hayatını anlatan belgeselin Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdermir konferans salonunda düzenlenen galasına AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen galaya Hüseyin Avni Alparslan Bey’in belgeseliyle ilgili bilgi veren yapımcısı ve yönetmeni Öğretim Görevlisi Ahmet Gürsoy, “Kafkas Harekatında Alparslan ünvanını alan ve Giresun Askerlik Şubesi Başkanı, 42. Giresun Gönüllü Alayi Komutanı, Sakarya Şehidi Tirebolulu Hüseyin Avni Alparslan Bey’in belgesel filmini amatör ruhla kısıtlı imkanlar dahilinde yapmaya çalıştık. Bu belgeselde görev alanlarda öğrenciler, akademisyen arkadaşlar ve kendi çevremizdeki arkadaşlarımız oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Avni Alparslan Bey’in, askeri okula başlamasından, 1. Dünya Savaşındaki başarılarıyla Kurtuluş Savaşı’nda 42. Gönüllü Alay Komutanı olarak Sakarya’da şehit düşünceye kadarki hayatının konu aldığı belgesel filmi izlendi.