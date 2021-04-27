banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ÖSYM'den ALES açıklaması!
ÖSYM'den ALES açıklaması!
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Asgari ücrette artış emri!
Asgari ücrette artış emri!

Kayıp ihbarında bulunulan şahsın trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

Giresun’da daha önce kayıp ihbarında bulunulan 82 yaşındaki Hasan Vural’ın trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

GİRESUN 27.04.2021, 17:12
2
Kayıp ihbarında bulunulan şahsın trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

Giresun’da daha önce kayıp ihbarında bulunulan 82 yaşındaki Hasan Vural’ın trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Vural yönetimindeki 28 ABG 837 plakalı araç Giresun’un Dereli ilçesi Çamlı Köyü Arpacık mevkiinde yoldan yaklaşık 35 metre aşağıda dere yatağına düştü. Araç sürücüsü Hasan Vural ise araç içerisinde ölü olarak bulundu. Hasan Vural’ın kazadan bir gün önce yakınları tarafından Giresun Çınarlar Polis Karakoluna kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.
Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?