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Giresunspor, Vukan Savicevic ile anlaştı

Giresunspor, Samsunspor ile yollarını ayıran Vukan Savicevic ile anlaştığını duyurdu.

GİRESUN 04.08.2022, 14:29
Giresunspor, Vukan Savicevic ile anlaştı

Giresunspor, Samsunspor ile yollarını ayıran Vukan Savicevic ile anlaştığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Giresunspor’umuz 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Vukan Savicevic ile anlaşma sağlamıştır. Vukan Savicevic’e Giresunspor’umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz” denildi.

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