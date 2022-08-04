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Giresunspor, Vukan Savicevic ile anlaştı
Giresunspor, Samsunspor ile yollarını ayıran Vukan Savicevic ile anlaştığını duyurdu.
GİRESUN 04.08.2022, 14:29
Giresunspor, Samsunspor ile yollarını ayıran Vukan Savicevic ile anlaştığını duyurdu.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Giresunspor’umuz 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Vukan Savicevic ile anlaşma sağlamıştır. Vukan Savicevic’e Giresunspor’umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz” denildi.