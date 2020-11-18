banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu

Giresun’da trafiğe kapalı caddelerde motosiklet kullanımı yasaklandı

Giresun’da araç trafiğine kapalı olan caddeler, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla motosiklet trafiğine kapatıldı.

GİRESUN 18.11.2020, 15:17
4
Giresun’da trafiğe kapalı caddelerde motosiklet kullanımı yasaklandı

Giresun’da araç trafiğine kapalı olan caddeler, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla motosiklet trafiğine kapatıldı.

Giresun Belediyesi, araç trafiğine kapalı olan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Gazi Caddesi ve Alparslan Caddesi’nde motosiklet kullanımını yasakladı. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekipleri motosikletlerin park edilebilmesi için motosiklet park alanları oluşturdu. Motosiklet sürücüleri dubalarla çevrili olan park yerlerine motosikletlerini park etmeye başladı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, konutla ilgili “Şehir içerisinde vatandaşlarımızın yoğun olduğu bazı bölgelerde motosikletlerle ilgili bir ilk kez yapılan bir düzenleme yaptık. Gazi Caddesi ve Alpaslan Caddelerimizde vatandaşlarımızın rahatlıkla gezip dolaşabileceği bu bölgelere motosiklet girişlerini engelledik. Ancak motosikletlerimiz içinde onların park edebileceği ücretsiz alanlar oluşturduk” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
parçalı bulutlu
banner378