Giresun’da konut satışları yüzde 19.4 oranında arttı

Giresun’da 2020 yılının ilk 6 ayında konut satışları, 2019 yılının ilk 6 ayına kıyasla yüzde 19,4 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılının ilk 6 ayını kapsayan konut satış istatistiklerini yayınladı. Rapora göre Giresun’da, 2020 yılının ilk 6 ayında 2019 yılının ilk 6 ayına kıyasla yüzde 19,4 oranında artış yaşanarak 2 bin 943 konut satışı gerçekleşti. Giresun’da 2018 yılında toplam 6 bin 699 konut satışı gerçekleşirken 2019 yılına gelindiğinde ise yüzde 0,73 oranında artış ile 6 bin 748 konut satışı gerçekleşti. 2018 yılında bin 440 ipotekli konut satışı gerçekleşirken 2019 yılında ise yüzde 19,6 oranında artış ile bin 723 ipotekli konut sayışı gerçekleşti. 2019 yılındaki ipotekli konut satışlarının 928’i ilk satış, 795’i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

2020 yılına gelindiğinde ise ilk 6 ayda satılan 2 bin 943 konutun yüzde 47’sini ipotekli satışlar oluşturdu. 2019 yılının ilk 6 ayında 450 ipotekli konut satışı yapılırken 2020 yılının ilk 6 ayında ise yüzde 282 oranında artış yaşanarak bin 402 ipotekli konut satışı gerçekleşti. 2020’nin ilk 6 aydında satılan bin 402 ipotekli konutun 783’ü ilk satış, 619’ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu.