Yolda bulunan para sahibine teslim edildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş tarafından yolda bulunan 4 bin 900 lira zabıta tarafından sahibine teslim edildi.

Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde yaya olarak ilerlerken yolda 4 bin 900 TL bulan bir vatandaş İnegöl Belediyesi’ne başvurdu. Parayı zabıta ekiplerine teslim ederek nerede nasıl bulduğunu anlatan vatandaş, sahibinin bulunarak teslim edilmesi için ricada bulundu. Zabıta ekipleri, bugün paranın sahibine ulaştı. Yapılan tespit sonucunda parayı düşürdüğünü ispat eden vatandaşa 4 bin 900 TL teslim edildi.