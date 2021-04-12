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Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı kılındı

İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Genel 12.04.2021, 23:28
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Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı kılındı

İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

İsrail’in işgali altındaki Kudüs’ün Esli Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Geçtiğimiz sene korona virüs salgını nedeniyle ibadete kapatılmasının ardından bu yıl onlarca Müslüman teravih namazı için Mescid-i Aksa’ya akın etti. Teravih namazı sırasında İsrail polisinin çevrede güvenlik önlemleri aldığı aktarıldı.
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