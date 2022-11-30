Kars’a mevsimin ilk karı yağdı

Kars merkeze mevsimin ilk karı yağdı. Kentte soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde başlayan kar daha sonra kent merkezinde de etkisini sürdürdü.

8 ayı kış olan Kars’ta mevsimin ilk karı şehir merkezine düştü. Kar yağışının etkili olduğu kentte, yüksek kesimler tamamen beyaza bürünürken, merkeze düşen kar ise en çok çocukları sevindirdi. Kar yağışı aralıklara devam ediyor.