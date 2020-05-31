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Denizdeki 45 günlük esaret bitti

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE 45 GÜNDÜR ATİNA'NIN PİRE LİMANI AÇIKLARINDA MAHSUR KALAN 27 TÜRK VATANDAŞI, BODRUM AÇIKLARINA DEMİR ATAN DEV YOLCU GEMİSİNDEN ALINARAK İLÇEYE GETİRİLDİ

Denizdeki 45 günlük esaret bitti

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE 45 GÜNDÜR ATİNA'NIN PİRE LİMANI AÇIKLARINDA MAHSUR KALAN 27 TÜRK VATANDAŞI, BODRUM AÇIKLARINA DEMİR ATAN DEV YOLCU GEMİSİNDEN ALINARAK İLÇEYE GETİRİLDİ

31 Mayıs 2020 Pazar 13:34
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Denizdeki 45 günlük esaret bitti

Uluslararası yolcu gemisinde çalışırken, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 45 gündür Yunanistan’ın Atina şehri Pire Limanı açıklarında mahsur kalan 27 Türk vatandaşı Bodrum açıklarına demir atan dev yolcu gemisinden alınarak ilçeye getirildi.

Bodrum açıklarına demir atan Malta bayraklı "Mein Schiff 5" isimli kruvaziyer gemisinde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 45 gündür mahsur kalan 27 Türk vatandaşı sabah saatlerinde botlarla gemiden alınarak ilçeye getirildi. Gemide çalışan Türk işçiler Bodrum Limanında yapılan işlemlerin ardından yaşadıkları şehirlere gönderildi.

Türk yetkililer devreye girdi

Malta bayraklı "Mein Schiff 5" isimli kruvaziyer gemisi yaklaşık 3 ay önce çıktığı Mısır seferi sonrasında korona virüs salgını nedeniyle hiçbir limana giriş yapamadı. 45 gündür limanlara alınmayan dev yolcu gemisi son olarak Yunanistan’ın Atina şehri açıklarına demir attı. Yunanistan’ın da limanına yanaşmasına izin verilmeyen yolcu gemisi 501 mürettebatıyla deniz açığına demir atarak beklemeye başladı. Gemide çalışan ve 45 gün önce sözleşme süreleri dolan 27 Türk vatandaşı da ülkeye dönemedi. Türk yetkililerin devreye girmesiyle Atina’dan yola çıkan dev yolcu gemisi sabah erken saatlerde Bodrum açıklarına demir attı. Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Liman Başkanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Bodrum limanından çıkan 1 kurtarma botu gemiye 6 sefer yaparak 27 Türk vatandaşını gruplar halinde aldı. Valizleri dezenfekte edilen ve ateşleri ölçülen vatandaşlar sağlık kontrolünden geçtikten sonra Bodrum Limanı’ndaki işlemlerinin ardından yaşadıkları şehirlere gönderildi.

Operasyonu yürüten Merhaba Gemicilik Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Uysal, 27 Türk için operasyon düzenlediklerini belirterek, “Birçok mürettebat var. Sınırlar kapalı olduğu için çoğu kontratları bitmesine rağmen evlerine dönemediler. Bu gemi de yaklaşık 45 gündür Atina açıklarında duruyor. İçinde bulunan Türk mürettebattan 27 kişi bugün itibariyle Bodrum Limanı’nda inecekler ve evlerine transfer edilecekler. Gerekli güvenlik önlemleri alındı, Devletimiz de burada hep beraber bu 27 kişiyi sağ salim evlerine göndermek istiyoruz. Çoğunluğu Antalya bölgesine gidecek gemi adamlarının” dedi.

Adıyaman’dan gemide çalışmaya giden ve 82 gündür denizde mahsur kalan Hüseyin Bozkurt aylar sonra ülkeye döndüğü için sevinçli olduğunu ifade ederek “Fazla bir zorluk çekmedik. Güzel geçti günlerimiz, kurtarılan arkadaşlarla hep beraber ülkeye döneceğimiz günü bekledik. Denizde olmak biraz bizleri yordu. Memleketimize geldik hepimiz mutluyuz” şeklinde konuştu.

Antalya’dan gemide çalışmaya giden Kemal Tosun ise yetkililere teşekkürlerini sunarak, “Deniz biraz yordu, arkadaşlarımızla beraber döneceğimiz günü bekledi. Yaklaşık 4 aydır gemideyim. İnsanın kendi vatanı bir başka oluyor. Döndüğüm için sevinçliyim” dedi.

Öte yandan, otobüse bindirilen 27 kişi de teker teker eve bırakılmak üzere yola çıktı. Yolcu gemisi ise vatandaşları bıraktıktan sonra Ege Denizi’ne açıldı.

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