Bulgaristan seçimleri için oy verme işlemi başladı

Bulgaristan’da yapılan 4. Parlamento seçimi için Türkiye’deki oy verme işlemleri başladı.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Kiril Petkov’un koalisyon hükümetinin Haziran ayında düşmesi üzerine 2 Ekim’de parlamento seçimleri yapılmasına karar vermişti. Bu günde seçimleri için Türkiye’deki oy verme işlemleri 07:00’da başladı. Kırklareli’nde de Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Anadolu Lisesinde sandık kuruldu.

Kırklareli’nde yaşayan çifte vatandaşlar sabahın erken saatinde sandık başına geldi. Elektronik ortamda oyunu kullanan Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, hükümetin kurulmaması üzerine tekrar sandık başına geldiklerini belirterek “Bulgaristan’da hükümetin kurulamaması üzerine gerçi geçtiğimi sene 14 Kasımda hükümet kuruldu. Ama koalisyondaki ortakların anlaşamaması üzerine dağıldı 5, 6 ay içerisinde. Bunu üzerine Cumhurbaşkanı Radev’in aldığı karar ile seçimleri tekrarlıyoruz. Onun için şimdi yine sandık başındayız. Hayırlısıyla oyumuzu kullandık. Bulgaristan Cumhuriyetine bu defa temennimiz hayırlı geçmesi ve bu defa son olmasını düşünüyoruz” dedi.