Bolulular güne karla uyandı

Türkiye’nin önemli tatil merkezlerinden biri olan Bolu Abant Tabiat Parkı’na mevsimin ilk karı yağdı. Her yerin beyaz örtüyle kaplandığı bölgede ağaçlar beyaz gelinliğini giydi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Abant’ta mevsimin ilk karı gece itibariyle yağmaya başladı. Muhteşem doğasıyla büyüleyen Abant’ta yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kasım ayının sonlarına doğru hava sıcaklıklarının 3 dereceye kadar düştüğü Bolu’da vatandaşlar güne karla uyandı. Güne kar yağışıyla uyanan vatandaşlar uzun süre araçlarında temizlik yaptıktan sonra yola çıkabildi.

"Akşama kadar kar kalınlığının 30-40 santime kadar olması bekleniyor"

Güne karla uyanan bir vatandaş, "Abant’a mevsimin ilk karı yağdı. Bugün itibariyle kar yağışı devam ediyor. Akşama kadar kar kalınlığının 30-40 santime kadar olması bekleniyor. Yemyeşil olan Abant doğası beyaz örtüye büründü, harika bir güzellik ortaya çıktı” dedi.

(FK-BCT-