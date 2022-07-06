Bakan Akar’dan şehit asker için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Er Yusuf Gürler için bir taziye mesajı yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yer alan taziye mesajında Bakan Akar, “Kahraman Silah arkadaşımız 5 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerine yer verildi.