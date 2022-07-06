Türkiye şehidine ağlıyor! 'Hakkari'den acı haber'

Edinilen bilgiye göre kaza, Kuzey Irak sınır hattında bulunan Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyü civarında meydana geldi. Askeri zırhlı aracın üst bölgesine seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenden dolayı uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Yusuf Gürler şehit olurken, 6 asker de yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen ambulansla Derecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bir askerin şehit olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*05 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Er Yusuf Gürler ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Şehidin Siverek’in Şirinkuyu Mahallesindeki evine giden yetkililer, baba Mehmet Ali Gürler ile diğer aile üyelerine acı haberi iletti. Acı haber ile yasa boğulan şehidin yakınlarını protokol üyeleri ve yakınları teselli etti.

Şehit Er Yusuf Gürler’in cenazesinin yarın ilçede düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.