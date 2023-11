Dünya Sağlık Örgütü her yıl belirli tarihlerde sigarayla mücadele etme etkinlikleri düzenliyor. Sigara konusunda Türkiye’nin de önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nin Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Bugün tüm dünyada sigarayı bırakma günü etkinlikleri gerçekleştiriliyor. TSSD olarak biz de ülkemizde, sigaranın insan sağlığına, ekonomiye, sosyal topluma ve gelecek nesillere verdiği zararları gündeme getirip halkı tekrar bilinçlendirmek amacıyla değişik platformlarda çeşitli etkinlikler yapmaktayız. Bu önemli gün vesilesiyle sigara içen kardeşlerimizin en kısa zamanda bu illetten kurtulup gelecek nesillere, gençlere dumansız bir hayat bırakmalarını temenni ediyor ve Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak sigaranın son molekülü yok oluncaya kadar mücadeleye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum.” dedi.



“Sağlık harcamalarında ciddi bir paya sahip”

Tütünün yol açtığı zararın sadece ölüm ve hastalıklarla sınırlı kalmadığını belirten Doç. Dr. Mustafa Aydın. “Bu durum ölüm ve hastalıklarla sınırlı değil. Sigara, dünyadaki sürdürülebilir gelişmenin önündeki en büyük engel. Dünyamıza toplam maliyeti 1,5 trilyon dolar civarında. Sigara, sağlık harcamaları alanında dünyada yüzde 6’lık payıyla önemli bir masraf olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemize baktığımızda ise bu oran yüzde 9 civarındadır. Bu demek oluyor ki her yıl milli gelirimizin, emeğimizin, geleceğimizin yüzde 9’unu küle çeviriyoruz.” diyerek zararın boyutlarının ne kadar büyük olduğunun altını çizdi.

Dünyada 1,1 milyar insanın sigara içtiğini belirten Doç. Dr. Aydın, “Sigara başta kalp hastalıkları olmak üzere birçok kanser türüne sebebiyet vermektedir. Ülkemizde görülen kalp ve damar hastalıklarının yüzde 70, akciğer kanserlerinin ise yüzde 90’ı sigara kaynaklı. Gırtlak kanserine yakalanma riski sigara içen insanlarda 20 kat daha fazla. Sigara, birçok kanser türünde riski arttıran bir unsur. Ülkemizde her yıl ortalama 110 bin insanımız sigaradan hayatını kaybetmektedir, dünyada ise her 6 saniyede bir sigara kaynaklı ölümler yaşanmakta.” dedi.



“Sigarayı bırakma konusunda kararlı olmalısınız”

Günümüzde sigara içme yaşının 11’lere düştüğünü belirten Doç. Dr. Mutafa Aydın, “Günümüzde sigara içme yaşı 11 civarıdır. Bu gençlerimiz 25-30 yaşına geldiğinde sigara kaynaklı ölümcül hastalıklara yakalanıyor. Bırakmak isteyen kişiler ise bırakamam endişesiyle sigaradan vazgeçemiyor ya da alternatiflerine yöneliyor. Ben, sigara içen arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize şunu söylüyorum, sigara beyinde başlar ve beyinde bırakılır. Sizler sigarayı bırakma konusunda kararlı olmalısınız. Eğer bırakamıyorsanız Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış sigara bıraktırma merkezlerinden, devlet hastanelerinden veya TÜBİTAK gibi kuruluşların yetkilendirmiş olduğu merkezlerden yardım talep edebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Aydın, 20 Kasım Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle sigara içenlerin en kısa sürede bu illetten kurtulmalarını ve gelecek nesillere dumansız bir hayat bırakmaları temennisinde bulunarak sözlerini noktaladı.