4 hafta düzenli kullanımda sonuçların iyi geldiğini belirten Samancı, “Yurtdışında da doğal cilt bakım ürünlerine artan bir ilgi söz konusu. Bu artan ilgiye karşı biz de kendi Ar-Ge merkezimizde ürettiğimiz C vitaminli serumumuzu büyük bir heyecanla yurtdışına da ihraç ettik. Anadolu arı ürünleriyle zenginleştirilmiş, renklendirici ve GDO içermeyen yüzde 100 doğal cilt bakım formüllerimize ilgi oldukça büyük oldu. Bu gurur hepimizin. Arı varsa hayat var" dedi.



Ciltte oluşan lekelerin, melanin adı verilen pigmentin ciltte belirli bölgelerde yoğunlaşması sonucu meydana geldiğini ve farklı nedenlerle ortaya çıkabildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekai Kutlubay; “Cilt lekelerinin en yaygın nedenler arasında güneş ışınlarına uzun süre maruz kalma, yaşlanma, hormonal değişiklikler veya sivilce ve akne izleri yer almaktadır. Cilt lekelerinin oluşumunda pek çok faktör etkilidir. Güneşin zararlı UV ışınlarına uzun süre maruz kalma, en yaygın cilt lekesi nedenlerinden biridir. Bu lekeler genellikle eller, yüz ve dekolte gibi açıkta kalan bölgelerde belirir. Gebelik döneminde olduğu gibi, hormonal değişiklikler de melanin üretimini etkileyerek ciltte renk farklılıklarına neden olabilir. Ayrıca, sivilce veya akne sonucu oluşan iltihaplar, ciltte izler bırakarak leke oluşumuna sebep olabilir. Yaşlanma da ciltteki pigmentasyonun değişmesine neden olabilir ve yaşlanma lekeleri olarak adlandırılan kahverengi lekeler oluşabilir” dedi.



Doğal cilt bakımı trendi

Cilt lekelerinden doğal olarak kurtulmak için pek çok koruyucu önlem olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Zekai Kutlubay; “Güneşten korunma, cilt lekelerini önlemenin en temel yoludur. Güneş koruyucu kremlerle cildinizi UVA ve UVB ışınlarından korumak, yeni leke oluşumunu azaltmaya yardımcıdır. Bunun için, yılın 365 günü kullanabileceğiniz doğal bileşenlerden oluşan güneş koruyucu ürünler tercih etmeye özen göstermelisiniz. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları da cilt sağlığını destekler. Antioksidan açısından zengin meyve ve sebzeler tüketmek, cildin genel görünümünü olumlu yönde etkilerken, yağlı ve kızartma türü yiyeceklerden kaçınmak, sivilce veya akne oluşma potansiyelini azaltabilir. Ayrıca, düzenli cilt bakımı da leke oluşumunu ve varolan lekelerin görünümünü azaltabilir” dedi.







Yüzde 100 doğal leke karşıtı c vitaminli serum formülü geliştirildi

Yüzde 100 doğal leke karşıtı C vitaminli aydınlatıcı serum formülü geliştiren BEE’O Apicare Kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı; “ Anadolu propolisi, arı sütü, stabil C vitamini, ferulik asit, hyaluronik asit ve E vitamini gibi doğal leke karşıtı bileşenleri içeren formül. C vitaminli aydınlatıcı serumda kullandığımız patentli ve doğal bir bileşen olan stabil C vitamini, serumun cildinize etkili bir şekilde nüfus etmesini sağlarken Anadolu propolisi ise cildinize antioksidan destek sağlıyor. Arı sütü ve hyaluronik asit ise cildinizi yağlandırmadan nemlendiriyor. Bu formülün etkinliğini, 30 gönüllü ile gerçekleştirdiğimiz bir çalışmada değerlendirdik” sözlerine yer verdi.