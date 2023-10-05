Sektörde 75. yılını kutlayacak olan Gürok Grubu’nun sofra camı üretiminde 30 yılı aşkın birikim ve deneyimini, cam ambalaj sektöründe yenilikçi bir yaklaşımla devam ettiren GCA, sektör profesyonellerinin bir araya geldiği Luxe Pack Monaco 2023 Fuarı’nda yer aldı. Tasarım, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin ön plana çıktığı fuarda yenilikçi ürünlerini sergileyen GCA, kaliteli ve sürdürülebilir cam ambalaj çözümleri ile ziyaretçilerini ağırladı.

“Geleceğin ambalaj çözümlerine dair vizyonumuzu paylaştık”

Dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerinin katıldığı fuarda yer aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, “Luxe Pack Monaco 2023 Fuarı, lüks ambalaj endüstrisindeki son trendleri, inovatif çözümleri ve sektör liderlerini bir araya getiren öncü bir platformdur. Ambalaj tasarımının ve marka değerinin önemine vurgu yaparak, markaların tüketicilere sunacakları deneyimi nasıl geliştirebilecekleri konusunda önemli fikirler ve ilham kaynakları sunmaktadır. Bu prestijli etkinlikte, sektörün sınırlarını zorlayan trendleri, teknolojileri ve stratejileri ilk elden gözlemleme fırsatı bulduk. GCA olarak, fuarda birçok değerli katılımcı ile bir araya gelip, geleceğin spirits kategorisinde cam ambalaj çözümlerine dair vizyonumuzu paylaştık. Ayrıca en yenilikçi ürünlerimizi sergileyerek, sektör profesyonellerinin yorum ve önerilerini değerlendirdik. Öte yandan jüri özel ödülünün sahibi olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizim için çok verimli olan bu büyük etkinlik vesilesiyle, sektördeki son gelişmeleri paylaşmak ve işbirlikleri kurmak bizleri çok sevindirdi” diye konuştu.

Fuar tarihinde bir ilke imza atıldı

İnovasyon ve sürdürülebilirlik hedefi ile iş ortaklarıyla birlikte hayata geçirilen EKOMAT Projesi bu köklü fuarda ödüle layık görüldü. Yaklaşık 100.000 kişiye hizmet veren ve ambalaj malzemelerini geri dönüşüme kazandırmak üzere tüketicide bilinci artırmanın hedeflendiği projede 14 ayda toplam 1 milyon 900 bin adet cam, plastik ve metal şişe geri dönüşüme kazandırıldı. Proje kapsamında, 193.228 kg doğal kaynak kullanımından tasarruf edilirken, enerji tüketiminden yapılan tasarruf ile 801 konutun 1 yıllık enerji ihtiyacı karşılandı. Düzenli depolama alanına giden atık miktarı 54 çöp kamyonu kadar azaltıldı. Yaklaşık 238 ağacın 1 yılda temizlediğine eşdeğer sera gazının doğaya salınımı engellenirken, 18 bin 543 aracın 1 günlük ortalama yakıt tüketimine eşdeğer petrolün boşa harcanması engellenmiş oldu. Yapılan tüm bu tasarruflar ile milli ekonomiye 1,6 milyon TL destek verilmiş oldu. Bu prestijli etkinlikte ilk kez jüri ödülüne layık görülen proje, tasarım ve çevre bilincini birleştirerek, ambalaj endüstrisine yeni perspektif sunmayı sürdürüyor.

Sürdürülebilirlik ve yenilikçi bakış açısı ile cam ambalaj sektörüne öncülük ediyor

Premium cam ambalaj üretim faaliyetini, kalite, inovasyon ve sürdürülebilirlikle birleştiren GCA, spirits ürün çalışmalarını da küresel bir perspektifle gerçekleştirmeye devam ediyor. 2023 yılında gıda ve içecek sektörüne, özellikle spirits kategorisine yönelik dünya standartlarında ambalaj tasarımı yapan GCA, iş ortaklarına premiumlaşma olanağı da sunuyor. Aynı zamanda global pazarda spirits premium cam şişe projelerini ve üretim oranlarını artırma hedefiyle hareket ediyor. Tasarım kabiliyeti ile de sektörde fark yaratan GCA, tasarımlarıyla markaların ruhunu ve kimliğini yansıtan ambalajlar sunarken, yenilikçi ve sürdürülebilir malzeme kullanımıyla da çevre bilincini destekliyor. Yenilikçi ürünleri ile birçok ödülün sahibi olan GCA, geliştirdiği ürünleri ile Türkiye’de Ambalajın Ay Yıldızları Altın Ödül 2020, AsiaStar Ambalaj Ödülü 2022, Design Turkey 2021, yurt dışında ise Worldstar Winner 2021 ödülüne layık görüldü. Ayrıca Pentawards 2023’te de finale kaldı.