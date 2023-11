Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısırlı mevkidaşı Halid Abdulgaffar ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "İlk etapta başta çocuklar olmak üzere kanser hastalarının Refah Sınır Kapısı'ndan Şeyh Zuveyd ve El Ariş hastanelerine nakledilmesi planlanmakta. Bu hastaların tedavilerini Türkiye'den gelecek sağlık personeli ile Mısırlı meslektaşlarının birlikte yapmasını planlıyoruz. İkinci etapta ise durumu uygun olan hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze’deki kanser hastalarının Türkiye’ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire’ye geldi. Bakan Koca'yı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ve beraberindeki yetkililer karşıladı. Bakan Koca, temasları çerçevesinde Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile bir araya geldi. Koca, daha sonra Abdulgaffar ile birlikte Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde Gazze'den getirilen yaralıları ziyaret etti. İki bakan, hastalar ve yaralılarla tek tek sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Bakan Koca, yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak hediye etti. Yüzünden yaralanan kadının durumuyla ilgili de bilgi alan Sağlık Bakanı Koca, yaralı kadının Türkiye'de tedavi edilmesi önerisinde bulundu. Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ise konuyu inceleyeceğini söyledi. Hastanedeki yaralılar, Bakan Koca'ya teşekkürlerini iletti.



"İlk etapta başta çocuklar olmak üzere kanser hastalarının El Ariş hastanelerine nakledilmesi planlanmakta"

Bakan Koca ve Mısırlı mevkidaşı Abdulgaffar, yaralıları ziyaretin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze'de 7 Ekim'de başlayan saldırıların ardından Abdulgaffar ile hem kişisel hem de teknik ekipler seviyesinde yakın bir çalışma ve dayanışma içerisinde olduklarını belirten Koca, "Kendisiyle çok sayıda telefon ve video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Son olarak dün akşam saatlerinde 1 saat süren video konferans gerçekleştirdik. Teknik heyetlerimiz yaklaşık 1 aydır birlikte çaba sarf ediyor. Az önce Kahire'de tedavileri devam eden Gazzeli hastaları ziyaret ettik. Ardından El Ariş'e geçerek hastaları orada da ziyaret edip görüşmelerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Koca, "İlk etapta başta çocuklar olmak üzere kanser hastalarının Refah Sınır Kapısı'ndan Şeyh Zuveyd ve El Ariş hastanelerine nakledilmesi planlanmakta. Bu hastaların tedavilerini Türkiye'den gelecek sağlık personeli ile Mısırlı meslektaşlarının birlikte yapmasını planlıyoruz. İkinci etapta ise durumu uygun olan hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor" dedi.



"Zor günleri kuvvetli bir dayanışmayla geride bırakacağız"

Koca, hastaların Refah Sınır Kapısı'na nakli için devam eden diplomasi faaliyetlerinin Türkiye, Mısır ve İsrail'den yetkililerin oluşturduğu sağlık koordinasyon ekibince yürütüldüğünü belirterek, "Sayın bakana bu süreçte gösterdiği yapıcı iş birliğinden dolayı şahsım, hükümetim ve kardeş Türkiye halkı adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu zor günleri kuvvetli bir dayanışmayla geride bırakacağız. Diğer yandan sabah gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı ile sağlığın tüm alanlarında yakın iş birliği konusunda mutabık kaldık. Kendisini ve ekibini en kısa sürede ülkemize davet ederek, kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan duyacağım memnuniyeti ifade ettim" şeklinde konuştu.



"Umarım bugün Gazze'den hastalarla Türkiye'ye dönmüş oluruz"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, "Geçen hafta Mısır Sağlık Bakanının yanı sıra İsrail Sağlık Bakanıyla da Gazze halkı için telefon görüşmeleriniz oldu. İsrail Sağlık Bakanıyla bu çerçevede yine görüşmeleriniz olacak mı?" sorusu üzerine, "Özellikle bu süreci daha önce İsrail Sağlık Bakanlığı ile de görüşerek birlikte bir koordinasyon oluşturduk. Teknik ekipler, her 3 ülkeden oluştu ve bu çalışma yoğun bir şekilde devam ediyor. Buradaki temel amacımız, öncelikle Gazze'den gelecek kanserli ve çocuk hasta grubunu Şeyh Zuveyd ve El Ariş hastanelerine getirmek ve bizim Türk doktorlarıyla birlikte Mısırlı ekip değerlendirdikten sonra uygun olan hastaları Türkiye'ye getirmek arzusundayız. Çabamız bu yönde. Bugün Gazze'den Türkiye'ye hasta götürebilir miyiz? Kanserli hasta alabilir miyiz? Bizim çabamız bu. Umarım bugün Gazze'den hastalarla Türkiye'ye dönmüş oluruz. Bunun için de birazdan sayın bakanımla birlikte El Ariş'e geçmiş olacağız" dedi.



"İhtiyaç neredeyse gösterildiği an hazırız"

Sahra hastanelerinin nerede kurulacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Koca, "Bununla ilgili üçlü koordinasyon üzerinde çalışıyor. Temel hedef Gazze'de öncelikli bu sahra hastaneleri kurabilmektir ama ihtiyaç halinde Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede de bu sahra hastanelerini kurmak istiyoruz. Koordinasyon bunu da değerlendiriyor, bize bu anlamda ihtiyaç neredeyse gösterildiği an hazırız" dedi.



Türkiye Gazze halkı için devrede

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz hafta hem İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel hem de Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Gazzeli hastaların Refah Sınır Kapısı'ndan nakli için telefon diplomasisi yürütmüştü. Bu girişimler sonucunda Türkiye, Mısır ve İsrail'den irtibat kişilerinin görevlendirildiği Sağlık Koordinasyon ekibi oluşturulmuştu. İlaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanını taşıyan sağlık yardım gemisini Gazze halkı için Mısır'a gönderen Türkiye, daha önce de Cumhurbaşkanlığı uçağıyla yine sağlık malzemeleri ve sağlık personelini bölgeye göndermişti.