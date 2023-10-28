Türk Kızılay'ı: "Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "İsrail sivilleri korumakla ya da temel insan haklarına saygı göstermekle ilgilenmediğini bir kez daha gösteriyor. Gazze’de sabit hat, mobil telefon ve internet iletişiminin tamamen kesilmesi kabul edilemez. Bu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının son aşamasıdır" dedi.