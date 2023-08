Gaziantepliler her sene kışa yetecek kadar salça alır. Özellikle biber hasadı sonrası salça üreticileri de yoğun mesai harcıyor. Salça üreten imalathaneler, kendilerine gelen biberleri çeşitli süreçlerden geçirdikten sonra salçaya dönüştürüyor. Yaklaşık 6 gün güneşte bekletilen salçalar sahiplerine teslim ediliyor. Sezon sonunun yaklaşmasıyla vatandaşlar kışlık salçasını almak için salça imalathanelerine akın ederken, salça üreticileri ise yoğun mesai harcıyor.



“100 kiloluk biberden 12.5 - 13 kiloya yakın salça çıkıyor”

Fiyatlardaki artışlara rağmen taleplerin yoğun olduğunu söyleyen Salça İşletmecisi Mehmet Kaya, “Buraya gelen 100 kiloluk biberden 12.5 - 13 kiloya yakın salça çıkıyor. Şu an imalathanemizde 3 makine ile birlikte günlük 20 ton biber salçası üretimi yapıyoruz. Burası ciddi manada büyük bir meblağdır. Antep biberi olduğu için insanlar tarafından yoğun talep var. Şu an hazır olan salçanın maliyeti 250 ila 300 TL arasında değişiyor. Maliyetler arttığı için fiyatlarımızda ona bağlı olarak yükseldi. Fiyatlar yüksek olmasına rağmen çok büyük bir talep var” dedi.



“Yurt içi ve yurt dışından talep alıyoruz”

Yurt içi ve yurt dışından yoğun talep aldıklarını ifade eden Kaya, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’da olan müşterilerimizden oldukça yoğun talep var. Her sene gurbetçi vatandaşlarımız gelip, salçalarını burada yaptırıp, kuruttuktan sonra yurt dışına kadar götürüyorlar. Antep salçası vazgeçilmez. Bundan dolayı büyük bir talep var şu an. Gaziantep bir gastronomi şehri, salçada olmazsa olmazlarından biri. Dolmaya, kuru fasulyeye, çiğköfteye ve lahmacuna her türlü yemeğe Antep salçamız giriyor. Bundan dolayı Gaziantep’in en önde gelen gıdalarından biri ise salçadır. En küçük çekirdek aile 100 kiloluk biber alıyor. Büyük ailelerden 500 kiloya kadar alanlar oluyor. Buda demek oluyor ki her yıl salçada büyük bir tüketim var. Geçen yıl 12 -13 TL olan biberin kilosu 20 TL’ye kadar ulaştı. Vatandaşlarımız fiyat artışlarından dolayı çok şikayetçi ama yine de almak zorundalar. Vazgeçilmez lezzetimiz olduğu için paraya bakmadan alıyorlar” şeklinde konuştu.



"Bidonlarla dama çekip kurutma aşamasına geçiyor"

Aşağıdaki işlemlerden sonra salçamızı bidonlara koyup dama çektiklerini dile getiren Kaya, “Salçamız kurutma aşamasına geçiyor. Kurutmamız hava sıcaklığından dolayı 4-5 gün kadar sürüyor ve sonrasında hazır hale geliyor. Salçadaki en büyük önem zaten Gaziantep’in güneş ısısıdır. Güneş ısısını yiyen salça hem lezzetli olur hem de gıda bakımı açısından sağlıklı olur. Kaynatma işlemi olmadığı için daha hijyenik ve daha güzel oluyor” diye konuştu.