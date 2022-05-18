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Türkiye genelinde ortalama konut m2 satış fiyatı Nisan sonu itibarıyla 8 bin 252 TL oldu

TÜİK rakamlarına göre Nisan ayında Türkiye genelinde 133 bin 58 konut satışı gerçekleşti. Nisan ayında satılan konut sayısı 2022'nin Mart ayına göre göre %1 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,8 arttı. Endeksa.com’un verilerine göre Türkiye genelinde Nisan sonu itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %147 seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 8 bin 252 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 114 bin 20 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 18 yıl oldu. Bu rakam son 10 yılın en yüksek Nisan satışı olarak istatistiklerde yerini alırken, yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Antalya, İstanbul ve Aydın oldu.

GAYRİMENKUL 18.05.2022, 11:33
Türkiye genelinde ortalama konut m2 satış fiyatı Nisan sonu itibarıyla 8 bin 252 TL oldu

Nisan ayında Türkiye genelinde 133 bin 58 konut satışı gerçekleşti. Konut satışları Nisan ayında bir önceki aya göre %1 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,8 arttı. Bu rakam son 10 yılın en yüksek Nisan satışı olarak istatistiklerde yerine aldı.

Yıllık değer artışı %147

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un verilerine göre Türkiye genelinde Nisan ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %147 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 8 bin 252 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 114 bin 20 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 18 yıl oldu.

İstanbul’da konut satış fiyatlarında değer artışı %173

Nisan ayında konut satışlarında İstanbul 26 bin 330 konut satışı ve %20 pay ile ilk sırada yer aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 195 konut satışı ve %9 pay ile Ankara, 8 bin 459 konut satışı ve %6 pay ile İzmir izledi. Endeksa verilerine göre, Nisan ayı sonu itibarıyla İstanbul’da konut satış fiyatlarında değer artışı %173, ortalama konut metrekare satış fiyatı 13 bin 538 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 624 bin 560 TL. Ankara’da konut fiyatları son bir yılda %129 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 5 bin 938 TL, ortalama konut fiyatı 801 bin 630 TL. İzmir’de ise yıllık değer artışı %141, ortalama konut metrekare satış fiyatı 10 bin 580 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 375 bin 400 TL.

Yıllık değer artışı en yüksek olan iller Antalya, İstanbul ve Aydın

Endeksa verilerine göre, Nisan ayında en çok konut satışının olduğu ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Antalya, İstanbul ve Aydın oldu. Antalya’da konut fiyatları son bir yılda %183 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 360 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 420 bin TL. İstanbul’da yıllık değer artışı %173, ortalama konut metrekare satış fiyatı 13 bin 591 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 624 bin 560 TL. Aydın’da yıllık değer artışı %161, ortalama konut metrekare satış fiyatı 12 bin 356 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 853 bin 400 TL.

İnşaat maliyetleri %101,57 arttı

İpotekli konut satışları %82,9 arttı
Konut fiyatını etkileyen en önemli değişkenlerden birisi olan inşaat maliyetleri 2022 Mart ayında bir önceki aya göre %9,58 bir önceki yılın aynı ayına göre %101,57 arttı. İnşaat maliyet endeksinde yıllık en çok artış %128 ile malzeme de olurken işçilik maliyetinde artış yıllık %43 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki aya göre %6, bir önceki yılın aynı ayına göre %82,9 artış göstererek 32 bin 30 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %24,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,1 artışla 100 bin 372 oldu. Nisan ayındaki ipotekli satışların 7 bin 239'u; Ocak-Nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 25 bin 724'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

İlk el konut satışı %24,7 artarak 36 bin 421 oldu

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %24,7 artarak 36 bin 421 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %27,4 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,4 artışla 130 bin 858 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %45,0 artış göstererek 96 bin 637 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %72,6 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,3 artışla 322 bin 263 olarak gerçekleşti.

Yabancıya satışta ilk sıra 2 bin 564 konut satışı ile İstanbul’da

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %58,1 artarak 6 bin 447 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,8 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 564 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 970 konut satışı ile Antalya, 333 konut satışı ile Ankara izledi.

Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt “Konut fiyatlarındaki artış Nisan’da beklentinin üzerinde seyretti. İstanbul ve sahil şeridindeki Antalya, Muğla, Aydın gibi şehirlerde yüksek fiyat artışları gözlemliyoruz. Fiyatlardaki artışa rağmen konut satışları da artmaya devam ediyor. Konut satış adedine baktığımızda son 10 yılın en yüksek Nisan rakamına ulaşıldığını görüyoruz. Ramazan ayında sektörün bir durgunluk yaşayacağı bekleniyordu ama rakamlar artış ivmesinin devam ettiğini gösteriyor ” dedi.

İller

2022 Nisan Konut Satış Adedi

Toplam Satış İçinde Payı (%)

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2)

Ortalama Satış Fiyatı (TL)

Geri Dönüş Süresi (Yıl)

Yıllık Değer Değişimi (%)

İstanbul

26.330

20%

13.538

1.624.560

17

172,78

Ankara

12.195

9%

5.938

801.630

18

129,18

İzmir

8.459

6%

10.580

1.375.400

18

141,06

Antalya

8.076

6%

11.360

1.420.000

17

183,36

Bursa

4.851

4%

7.096

957.960

25

135,83

Kocaeli

3.676

3%

6.554

884.790

22

134,83

Mersin

3.529

3%

6.975

1.046.250

26

160,85

Tekirdağ

3.308

2%

5.874

822.360

20

150,38

Aydın

3.156

2%

12.356

1.853.400

39

161,5

Balıkesir

3.083

2%

9.304

1.290.520

35

153,45

Gaziantep

3.067

2%

6.883

1.101.280

23

122,39

Konya

2.682

2%

5.386

861.760

24

134,17

Adana

2.622

2%

6.647

1.096.755

28

142,5

Kayseri

2.276

2%

4.703

831.840

25

114,75

Muğla

2.263

2%

20.249

2.834.860

18

143,52

Samsun

2.170

2%

6.513

911.820

25

137,79

Manisa

2.138

2%

6.080

766.080

25

108,36

Sakarya

2.115

2%

6.075

729.000

21

118,05

Şanlıurfa

2.063

1%

4.975

845.750

26

148,75

Hatay

2.042

2%

4.589

1.101.280

23

122,39

Eskişehir

1.910

1%

5.957

762.496

22

106,05

Denizli

1.902

1%

6.440

901.600

26

105,55

Diyarbakır

1.621

1%

5.727

916.320

26

143,18

Yalova

1.279

1%

7.108

924.040

23

133,05

Kahramanmaraş

1.260

2%

5.199

1.375.400

18

141,06

Çanakkale

1.050

1%

8.840

1.105.000

25

137,95

Afyonkarahisar

906

9%

5.232

659.232

31

107,95

Ordu

905

1%

5.706

770.310

30

113,15

Malatya

888

2%

4.241

720.970

29

89,84
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