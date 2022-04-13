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Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılıyor.
GAYRİMENKUL 13.04.2022, 14:04 13.04.2022, 14:38
Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılıyor.
Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor.
Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek.
Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.
Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti. (ahaber)