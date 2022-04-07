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Rus zenginlerin tercihi Bodrum oldu

Avrupa ve ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusların gayrimenkulde tercih ettiği ülkelerin başında Türkiye geliyor. Ruslar, özellikle Antalya ve İstanbul’a yönelirken zenginlerin tercihi ise Bodrum oldu.

GAYRİMENKUL 07.04.2022, 11:53
Rus zenginlerin tercihi Bodrum oldu

Türkiye’ye yabancı değiller’

Avrupa ve ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rus yatırımcıların farklı ülkelere yöneldiğini belirten Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci “Bu noktada Türkiye Ruslar için en doğru rotalardan biri. Zaten Türkiye’ye yabancı değiller. 2021’den Türkiye’ye gayrimenkul satışında en çok ilgi gösteren 3. ülke Rusya’ydı” dedi.  

Dünya markası oldu

Rusların Antalya ve İstanbul’a ilgi gösterdiğini aktaran Bezci, “Bu şehirlerin yanı sıra Ege’ye de yönelmeye başladılar. Özellikle zengin Rusların tercihi Bodrum oluyor. Bodrum bir dünya markası haline geldi. Dünyanın dört bir yanından yatırımcıları kendisine çekerken bu yatırımcılar içinde Rusların oranı da her geçen gün artıyor” diye konuştu.

Nisan’da talep arttı

Bodrum’da hayata geçirdikleri The Bo Viera projelerinin tercih edildiğini kaydeden Bezci, “Rusya zaten en önemli müşteri grubumuz arasındaydı. Bu savaş sonrası Avrupa'nın çok sayıda önemli ülkesinden yaptırımlar doğal olarak Rusyalı iş adamlarını bize yöneltti. Şu an daha fazla temas halindeyiz. Geçen yıla göre birkaç kat arttı. Rusya’nın dışında Ukrayna, İngiltere, Almanya gibi ülkelerden çok büyük talep var. Nisan ile birlikte talep ciddi noktalara ulaştı” ifadelerini kullandı.

‘The Bo Viera ayrıcalık katacak’

The Bo Viera projesi hakkında bilgi veren Bezci, “The Bo Viera, cennet Bodrum'un en güzel koyunda Küçükbük'te inşa ediliyor. Muhteşem manzarası, coğrafyası ile çok özel bir yarımadada olan arazimiz, mimarisi, bünyesindeki Hilton oteli, yaşam alanları, tabiki pırıl pırıl denizi ile şüphesiz Bodrum’un en gözde arazisi. Toplam 150 dönüm arazi üzerinde tamamı deniz ve gün batımı manzaralı 315 villa ve rezidanstan oluşan, bu yıl hizmet vermeye başlayacak Hilton grubunun üst segment, soft branded markası CURIO’nun 85 odalı otelinin yer aldığı, arazinin doğal eğimlerini çok başarılı biçimde kullanan, mimarinin peyzajın içerisinde eridiği The BO Viera tamamlandığında Bodrum’un doğasına saygılı en önemli projesi olacak. Bodrum her türlü güzelliği hak eden bir iklim ve coğrafyaya sahip. Biz ailece Bodrum aşığıyız. Projemiz kalitesi, güzelliği, şu ana kadar konut, villa alan çok seçkin müşterilerimizle Bodrum’un değerine değer katacak. The Bo Viera'dayım demek ayrıcalık olacak” dedi.

Yeni projeler yolda

Bezci, bugüne kadar 6 binden fazla konut üreterek bir rekora imza atan BESA Grup’un projeleri hakkında ise şunları söyledi: “Şu an çok büyük iki projeye yoğunlaşmış durumdayız. Bunlardan biri Ankara, diğeri Bodrum'da. İstanbul'da da çok ilgi çekecek projelerimiz şu an hazırlık aşamasında. 50 yılı aşkın süredir yatırımlarımızla değer kazandırdığımız, girdiğimiz her semti marka yaptığımız, yeni yaşam alanları oluşturduğumuz, en fazla ziyaret edilen AVM'ler inşa ettiğimiz Ankara’da sırada Ballıkuyumcu mevkisinde arazisini geliştirerek, proje çalışmalarına başladığımız ve kısa süre içinde lansmanını yapacağımız 9000 konutluk proje var. 450 bin metrekarelik alan üzerine kırulacak bu devasa proje; bünyesindeki kompleksleri ile yeni bir şehir anlamına geliyor. Yani Ankara’ya soluk aldıracak, modern bir şehir kuruyoruz. Bundan sonra İstanbul'a da yöneleceğiz. BESA imzası dünya başkentinde çok yakışacak. Bunun için çok önemli projeler yürütüyoruz.”

#Bodrum #RUSLYA #türkiye #Ukrayna #savaş #gayrimenkul
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