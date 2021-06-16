NeoYapı’nın iflasına karar verildi!

İnşaat sektöründe yaprak dökümü sürüyor. Yargı, İstanbul Bolluca ve Göktürk’te villa projeleri hayata geçiren ve çok sayıda kişiyi mağdur eden NeoYapı’nın iflasına karar verdi.

Sözcü'nün haberine göre; İstanbul 1. Asliye Mahkemesi, hakkında konkordato talep edilen NeoYapı’nın talebini reddetti.

3 Haziran 2021'de görülen dava duruşmasında şirket yararına verilen geçici mühletin, kesin mühletin ve tüm tedbirlerin kaldırılmasını hükmetti.

Konkordato komiserlerinin görevlerine son verilirken; hakkında konkordato talep edilen NeoYapı Arazi Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinin iflasına karar verildi.

Mahkeme kararın derhal İstanbul Nöbetçi İflas Müdürlüğü’ne ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gönderilmesine; İflas kararının iflas müdürlüğü tarafından ilan edilmesini talep etti.

İstanbul'da Eyüp-Göktürk ve Arnavutköy-Bolluca'da inşa ettiği lüks konut ve villa projeleri ile bilinen söz ettiren NeoYapı'dan ev alan yüzlerce kişi ise mağdur oldu.

TAPULARINI ALAMADILAR

Bankalara ve piyasaya yüklü bir borcu bulunan şirketten milyonlarca lira ödeyerek gayrimenkul yatırım yapanlar 2018 yılından bu yana ortada kalmıştı.

NeoYapı adına Bolluca ve Göktürk'te satışı yapılan toplam 450 kadar villa ve daire ile ilgili bir dizi sorun bulunuyor. Mülk sahiplerinden bir kısmı tapularını alamazken, satışı yapılan yüzlerce daire ise teslim edilmedi.

Alacaklı bankalar şirkete yönelik icra takibine geçerken, daire veya villaları bankalara ipotek edilen mülk sahipleri de haciz tehdidi ile karşı karşıya kaldı.

2000 yılında Kadir Aydın ve Feridun Uzunyol tarafından kurulan NeoYapı, 2 bin dönüm orman arazisi ve 600 dönümde 415 müstakil ev ve 8 mahalleden oluşan Neo Gölpark İstanbul projesini yapmış, daha sonra Neo Bolluca, Neo Bolluca 2 ve Neo Bolluca 3 Neo Bolluca 4 Neo Bolluca 5 gibi projeleri üstlenmişti.