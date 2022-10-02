İMECE İlk Şubesini Esenyurt’ta Açtı

‘Finansal İmeceleşme Sistemi' ile faizsiz ev ve otomobil sahibi olma imkânı sunan İMECE Tasarruf Finansman A.Ş, 1 Ekim Cumartesi günü yapılan görkemli açılış ile ilk şubesini İstanbul Esenyurt’ta müşterilerinin hizmetine sundu.

Açılışa, İMECE Tasarruf Finansman A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Av. Kerim Altıntaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Coşkun Alay, İlhan Soylu, Ahmet Akif Kurt, Mehmet Ali Gündüz, Yusuf Tatar, Ahmet Demir ve İMECE Tasarruf Finansman A.Ş ortaklarının yanı sıra iş dünyası çatı örgütlerinden isimler, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve Esenyurt halkı katılım gösterdi.

İlk şubelerinin hizmete girmesinden dolayı mutluluklarını dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu; birçok insanın ev, araba ve işyeri hayalini gerçekleştirmek üzere Anadolu’nun kadim imece kültüründen yola çıktıklarını ve bu sistemle çok sayıda insanı hayallerine kavuşturduklarını belirtti.

İMECE Tasarruf Finansman A.Ş’nin BDDK Lisansı almasıyla birlikte kısa sürede sektörün önde gelen şirketlerinden biri olduğunu ve tasarruf finansmanında önemli bir alternatif sunduğuna dikkat çeken Yunus Aksu, İMECE’nin 1000 kişiden oluşan güçlü ortaklık yapısıyla bu alanda farklılıklara imza attığına dikkat çekti. Aksu, konuşmasında; “İnsanın en kıymetli ürünü, ister aklı ister bedensel çalışmasıyla ortaya koymuş olsun, emeğidir. Biz bu kıymetin korunmasını ve bereketlenmesini istiyoruz. Yaşadığımız çağın paradigmasına baktığımızda içinde bireyselliği temel alan, dışında ise kollektif ve organizasyonel yapının öne çıktığı bir gidişat görüyoruz. Franchise iş modeli yaygınlaşıyor hatta, yeni nesil platformlarda, büyük organizasyonların çatısı altında bireysellik derinleşiyor. Bizler, bu atomize olmuş yapıya direnmenin bir yolu olarak; 1000 ortaklı, bininci ortağının ‘Millet’ olduğu bir organizasyon kurduk. Bu yolculukta 1000 defa düşsek ya da düşürülsek de tekrar kalkarak, kaldığımız yerden devam edecek azim ve bilinci üreteceğiz. İMECE olarak en esnek ve kolay erişilebilir, en uygun maliyetli ürün ve hizmetler sunmak; dilediğinizde vazgeçebileceğiniz en özgür tercihleri ve elbette en samimi ve sıcak muameleyi sizlere sunmak ilkelerimizdir.” sözlerine yer verdi.

Şubeleşme çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekleyen Yunus Aksu, İMECE’yi tüm Türkiye’ye yayılmış bir marka haline getirerek, finansal imeceleşme yöntemini tüm Türkiye’de yaşatacaklarını ve büyüteceklerini ifade etti.

Anadolu’nun Kadim İmece Geleneği Yeniden Hayat Buluyor

Anadolu’da yüzyıllardır yaygın olarak kullanılan imece usulü, el birliğiyle bir kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesini ifade ediyor.

İMECE Tasarruf Finansman A.Ş., ismini aldığı bu özel Anadolu geleneğini finansal dayanışmaya dönüştürüyor. Vatandaşların peşinat vermeden ve ara ödeme yapmadan tasarruf imkânlarına göre; ev, araba ve işyeri sahibi olmalarını sağlayan İMECE sisteminde; kişiler herhangi bir gruba dahil olmadan, kendi oluşturduğu vade sayısı üzerinden sıra tespiti avantajıyla hayallerine kavuşuyor. Katılımcılar, peşinatsız ve faizsiz olarak sadece organizasyon ücreti ödeyerek İMECE’nin sunduğu avantajlardan yararlanabiliyor.