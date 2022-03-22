Her 100 konuttan 30’unu Ruslar alıyor

Yabancıya konut satışında tüm zamanların en yüksek şubat rekoru kırıldığına dikkat çeken Golden Sign Kurucu Ortağı Gül Gül, ilk iki ayda yabancıya satılan 100 konuttan 30’unu Ruslar’ın aldığının altını çizdi. Bunun da yabancıların yanı sıra Ruslar’ın da Türkiye pazarına ne kadar güvendiklerini gösterdiğini söyleyen Gül, yakın zamanda ciddi bir Rus göçü beklenebileceğini belirtti.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Gül Gül “Aldığımız verilere göre; ilk iki ayda yabancılara satılan her 100 konuttan 30’unu Ruslar aldı. İlk iki ayda Ruslar’ın aldığı konut sayısı geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 90,36 artış gösterdi. Aynı dönemde sektörün yabancılara toplam satışındaki artış ise yüzde 55,5 olarak gerçekleşti. Böylece Rus vatandaşlarındaki artış ortalamanın iki katına yaklaşmış oldu.

Türkiye gayrimenkul sektörünün yabancı yatırımcının güvenli limanı olmaya devam ettiğini görüyoruz. Hem yatırım amaçlı hem de oturmak amacıyla son zamanlarda Rus vatandaşların yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız. Türkiye’nin en çok gayrimenkul sattığı ülkeler arasında Rusya’nın, İran ve Irak'ın ardından 3’üncü sırada geldiğini görüyoruz. Duyumlarımıza ve mevcut şartlara baktığımızda yakın zamanda ciddi bir Rus göçüyle karşılaşabiliriz” diye konuştu.

Öte yandan; Rusya’dan yurt dışına para transferi yapılamadığına dikkat çeken Gül, Ruslar’ın zor durumda kaldıklarını kaydetti. Bu zorluklar karşısında çıkış yolu arayan Rus vatandaşlarının çareyi Türkiye’de hesap açtırmakta bulduğunu söyleyen Gül “Aldığımız bilgilere göre, Rusya’dan para transferi yapılamıyor. 9 Eylül'e kadar para birimleri olan ruble karşılığı döviz satışı da askıya alınmış durumda. Rusya Merkez Bankası bankalardaki döviz hesaplarından para çekilişine 10 bin dolar sınır koydu. Banka şubelerine yoğun bir Rus vatandaşı akımı gözlendiği bilgisi var.

Yabancıların Türkiye’de TL hesabı açabilmeleri için ikametgah adresi, vergi numarası, pasaport numarası ve mobil telefon numarası bilgileri yeterli oluyor. Rusya’da işlerin daha kötüye gitme ihtimalini değerlendiren Ruslar yönlerini buraya çeviriyor. İnsanlar artık aileleri ile birlikte güvenli şekilde bir yaşam istiyor. İş yapabilecek, parasını aktarabilecek ve vatandaşlık alabilecek ortam arıyor” dedi.