Gayrimenkulde Türkiye’nin en değerli ilçesi Sarıyer, İstanbul’dan 7, İzmir, Muğla ve Antalya’dan birer ilçe var

Teknoloji Odaklı Gayrimenkul Değerleme Platformu Endeksa.com, yaptığı çalışmayla Türkiye’nin en değerli konutlarının bulunduğu, herkesin yaşamak istediği gözde ilçelerdeki konut piyasasını inceledi. Endeksa.com’un çalışmasına göre, Türkiye’nin en değerli ilçesi Sarıyer. Sarıyer’i, Beşiktaş ve Çeşme ortalama konut metrekare fiyatının en yüksek olduğu ilçeler olarak takip ediyor. Sarıyer’de ortalama konut metrekare fiyatı 63 bin 45 TL, ortalama konut fiyatı 9 milyon 75 bin 312 TL oldu. En değerli ilçeler listesinde ikinci sırada yer alan Beşiktaş’ta ise ortalama konut metrekare fiyatı 61 bin 503 TL, ortalama fiyat 9 milyon 2 bin 868 TL olurken, en değerli ilçeler listesinin üçüncü sırasında yer alan Çeşme’de ise konut fiyatları son 1 yılda %147 arttı. Çeşme’de ortalama konut metrekare fiyatı 45 bin 247 TL olurken, ortalama fiyat 7 milyon 684 bin 340 TL’yi buldu. Listede İstanbul’dan 7, İzmir, Muğla ve Antalya’dan birer ilçe yer aldı.

İlçeler Ağustos 2022 Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m²) Ağustos 2022 Ortalama Fiyat (TL) Yıllık Değer Artışı (%) Ortalama Büyüklük (m²) Geri Dönüş Süresi (Yıl) Sarıyer 63.045 9.075.312 220 150 25 Beşiktaş 61.503 9.002.868 217 145 27 Çeşme 45.247 7.684.340 147 170 21 Kadıköy 44.602 6.013.845 196 135 30 Bakırköy 44.035 6.317.424 207 140 30 Bodrum 43.610 6.148.869 161 141 18 Beykoz 37.161 8.324.064 185 220 34 Şişli 34.341 3.880.307 336 110 17 Adalar 33.329 4.663.960 336 132 22 Kaş 33.175 5.938.146 336 176 34

Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Listeye baktığımızda İstanbul’un boğaz şeridindeki merkez ilçeleri ve Türkiye’nin en gözde tatil yerleri ilk olarak göze çarpıyor. Bu ilçeler bulundukları konum, doğal güzellikleri ve sosyolojik yapılarıyla Türkiye’nin orta üst kesiminin yaşadığı, yaşamak istediği yerler. Ekonominin, ticaretin, kültür sanatın, turizmin kalbinin attığı bu ilçeler her zaman önemli bir değere sahip. Bu durum konut piyasasını da ister istemez etkiliyor. Konut fiyatları yüksek olmasına rağmen değer artışı bu ilçelerde hala çok hızlı. Yıllık değer artışlarına baktığımızda %336’lara kadar ulaşan artışların yaşandığını görüyoruz. ” şeklinde konuştu