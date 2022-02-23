Gayrimenkulde Değer Artışı Azalacak, Kalıcı Çözüm için Üretim Maliyetleri Düşürülmeli

Gayrimenkul değer artışındaki temel sebebin üretim maliyetindeki artış olduğunu belirten Öğüt; “Konutta değer artışına uzun vadeli ve kalıcı çözüm için üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik aksiyonlar alınmalı. Çünkü üretimdeki maliyetler belli çarpanlarla son fiyata yansıyor. Eğer sorunu kökten çözerseniz indirim miktarı da daha büyük olacaktır. Son dönemdeki yüksek değer artışları ve mortgage faizlerinin yüksek olması sonucunda gayrimenkulde yatırım eğiliminin daha küçük ve 1 milyon TL’nin altındaki gayrimenkullere yöneldiğini gözlemliyoruz. İnsanlar en güvenli liman olarak hala gayrimenkulü görüyor. Tüketiciler, Mortgage faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle, değeri 3-5 milyonları bulmuş 3+1 dairelerden ziyade nakit olarak alabilecekleri gelişmekte olan bölgelerdeki daha küçük konutlara veya arsa/arazi yatırımına yöneliyorlar. 1+1 veya 1+0 dairelere de yatırım amaçlı bir talep artışı olduğunu gözlemliyoruz.

Bir yıllık döviz artışına bakıldığında Dolarda %61,82, Euroda %54,80, Sterlin’de ise %57,12 bir artış olduğu görülüyor. İstanbul’da gayrimenkulde değer artışı %119,73. Gayrimenkulde dövizin iki katı bir artış var. Önümüzdeki sene de Türkiye genelinde beklediğimiz artış %52,51 seviyesinde. Yani sektörde artış azalacak ama devam edecek. “ şeklinde görüşlerini dile getirdi.