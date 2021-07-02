Faizsiz konut depremi: 21 şirketten sonra 8 şirket daha tasfiye edildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK) 21 faizsiz konut şirketini tasfiye etmesinin ardından, 8 şirketin daha kendi isteğiyle tasfiye edildiğini duyurdu.

Böylece sektörde faaliyet gösteren firma sayısı 6'ya düştü. Emin Evim, Fuzel Ev, Sinpaş, İmece, Katılımevim, Çözüm ve Birevim'in sektörde devam edeceği öğrenildi.

İNTİBAK BAŞVURUSUNUN REDDİNE VE TASFİYESİNE KARAR VERİLDİ

BDDK, nisan ayından itibaren aldığı intibak başvurularını değerlendirdi. 35 şirketin incelelenmesi sonunda 21 şirketin şartları taşımadığı için intibak başvurusunun reddine ve tasfiyesine karar verildi. Daha sonra yapılan açıklamada da kalan 14 şirketten 8'inin iradi tasfiyeye yönlendirdiği duyuruldu. Böylece toplamda 29 şirketin tasfiyesi yönünde karar alınırken sistemde 6 şirket kalmış oldu.

TASFİYE KOMİSYONU ATANACAK

Yapılan denetimler sonucu intibak taleplerinin reddi ve tasfiyelerine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin listesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak.

TASFİYE EDİLEN ŞİRKETLERİN TAM LİSTESİ

1- İktisatevim Gayrimenkul AŞ

2- Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama San. Tic. AŞ

3- Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ

4- Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San. ve Tic. AŞ

5- Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ

6- Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon AŞ

7- Yaşamevim Gayrimenkul AŞ

8- HH Aydın Yatırım Holding AŞ

9- İhtiyaçevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ

10- Varlıkevim Gayrimenkul AŞ

11- İstek Evim Gayrimenkul Oto. Paz. ve Tic. AŞ

12- İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ

13- Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret AŞ

14- Gerçekevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ

15- Değer Tasarruf Gayrimenkul AŞ

16- Önceevim Gayrimenkul Oto. Paz. San. Tic. AŞ

17- Morevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ener. Org. Ve Paz. Tic. AŞ

18- Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Tic. AŞ

19- Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ve Org. AŞ

20- Birlikbirikim Gayrimenkul Org. İlet. Oto. Paz. San. Ve Tic. AŞ

21- Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Paz. AŞ

İRADİ TASFİYEYE YÖNLENDİRİLEN 8 TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETİ DE ŞÖYLE;

1- Güvence Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

2- Benimevim Gayrimenkul ve Menkul Değerler Alım Satım Organizasyonlar AŞ (İradi tasfiye)

3- Yenievim Tasarrufu Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ticaret. AŞ (İradi tasfiye)

4- Narevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama ve Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

5- Kumbaraevim Organisyon ve Gayrimenkul Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

6- Umutevim Yatırım Organizasyon AŞ (İradi tasfiye)

7- Ezogelin Tasarruf Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

8- Pamuk Evim Organizasyon Gayrimenkul Oto. İnş. Müh. Mimarlık Turz. Katılım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

"İZİNSİZ FAALİYETTE BULUNMAK" SUÇU

BDDK'dan yapılan açıklamada, süresi içinde intibak talebinde bulunan diğer 14 şirketin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilerek, intibak sürecindeki bu şirketlerin tasarruf finansman faaliyetlerine devam edebileceği vurgulandı.

BDDK, daha önce yaptığı açıklamalar ile halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 7 Nisan 2021'e kadar BDDK'ya başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğunu, başvuruda bulunmayanlar hakkında "izinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem tesis edileceğini bildirmişti.

Kurum ayrıca, 7 Nisan'dan önce BDDK'ya intibak talebiyle başvuruda bulunup intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceğini, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceğini duyurmuştu.

FAİZSİZ KONUT SİSTEMİNDE 6 ŞİRKET KALDI

BDDK, kalan 14 şirketten 8'ini de iradi tasfiyeye yönlendirdi. Faizsiz konut sisteminin intibak sürecinin 6 şirketle devam etmesine karar verildi.

KALAN 6 ŞİRKET ŞÖYLE:

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