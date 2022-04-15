Ev sahiplerinin kira kurnazlığı 'bu kadar da olmaz' dedirtiyor...

Pandemi döneminde düşük faizli kredi olanağı sağlanması üzerine vatandaşların konut almaya yönelmesi, son iki yıldır da inşaat girdi maliyetlerinin yükselmesi ve müteahhitlerin işleri durdurması gibi nedenlerden dolayı Antalya ve İstanbul gibi büyükşehirlerde konut stoku tükendi.

Dünya'da Fikri Cinokur imzasıyla yer alan habere göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş yüzünden Türkiye’de yaşamayı tercih eden bu iki ülke vatandaşlarının yanı sıra, konut satın alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyen yabancıların yoğun talebi kısa sürede bazı illerdeki kiralık ve satılık konut ile gayrimenkul fiyatlarının fahiş oranda artmasına yol açtı.

Konut stokunun yeterli olmaması nedeniyle Antalya kent merkezinde tek konutu olan emekli ya da iş sahibi veya memur olan bazı Türk vatandaşları başta Rus ve Ukraynalı olmak üzere konutlarını eşyalı ya da eşyasız yüksek fiyattan kiralamaya başladı. Kendileri de kent merkezine uzak mahallelerde daha ucuza kiraya çıkıyor veya yazlıklarında ikamet etmeye başlıyor. İstanbul’da da benzeri bir durum söz konusu. Merkezi semtlerde evi olanlar, bu evlerini kiraya verip, şehrin çeper semtlerine taşınmaya başladı.