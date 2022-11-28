Emlak Vergileri %61,5 Oranında Artıyor

Gayrimenkul sahipleri zamlı vergi ödeyecek

Öncelikle şunu söylemek lazım ki Yeniden Değerleme Oranı 2000 yılından beri en yüksek seviyesine ulaştı. 2000 yılında %56 olan oran yıllar içinde gerilemiş ve tek hanelere kadar inmişti. 2020’de 9,11 olan bu oran geçen yıl %36,2 olarak uygulanmıştı. Bu yıl üç hanelere çıkan YDO 122,93 olarak belirlenirken bu oran 2023 yılından itibaren gayrimenkul sahiplerinin emlak vergilerine ve çevre temizlik vergilerine yansıyacak. Ayrıca yeni gayrimenkul alım satımlarında da tapu harcı yükselecek.

Emlak vergisine yansıma YDO’nun yarı oranında

Bilindiği gibi Türkiye siyasi sınırları içinde sahip olunan arsa,araz,işyeri ve konutlar için her yıl belediyede kayıtlı olunan değer üzerinden binde 1 ila 6 oranında emlak vergisi ödeniyor. Bu değer Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesinde bulunan vergi değeridir ve bu değer her yıl yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla emlak vergileri önümüzdeki yıl yüzde 122,93’ün yarısı olarak yaklaşık yüzde 61,5 oranında zamlı olarak ödenecek.

100 TL emlak vergisi ödeyen 161,5 TL ödeyecek

Örnekleme yapacak olursak 2022 yılında 100 TL emlak vergisi ödeyen bir gayrimenkul sahibi 2023’te yaklaşık 161,5 TL ödeyecek. 200 TL ödeyen bir mülk sahibi için bu rakam yaklaşık 323 TL, 500 TL ödeyen bir mülk sahibi için 807,5 TL olarak ortaya çıkıyor. 2022’de 1000 TL ödeyen bir gayrimenkul sahibinin 2023’te ödemesi gereken emlak vergisi miktarı ise 1615 civarında olacak.

Çevre ve Temizlik vergileri de zamlanacak

Çevre ve Temizlik vergileri de her yılın başında bir önceki yılın yeniden değerleme oranın yarısı oranında uygulanıyor. Ayrıca Belediye Gelirleri Kanunu’ndaki çevre temizlik vergisinin su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına alınan tutar da YDO oranında artırılıyor.