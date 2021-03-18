EMİNEVİM'DEN BDDK UYUM SÜRECİNDE GÜNLÜK TESLİMAT REKORU

Türkiye’de faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim, BDDK uyum sürecine teslimat rekoruyla başladı. 18 Mart tarihinde gerçekleşen teslimatta Eminevim, 332 müşterisine ev ve aracını teslim etti ve bu yıl günlük yapılan en yüksek teslimatı gerçekleştirdi. Mart ayı içinde bir günde yapılan 332 teslimatla ekonomiye de 40 milyon TL seviyesinde bir katkı sağlandı. Özellikle Türkiye genelinde konut satışlarının düştüğü bir dönemde faizsiz Elbirliği Sistemi ile yapılan teslimatlardaki artışları değerlendiren Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün, “Bir günde gerçekleştirdiğimiz teslimatla 332 adet ev ve aracı müşterilerimize teslim ettik. 160’ı ev ve 172’si araç olmak üzere toplam 332 teslimatla ülkemizin ekonomisine 40 milyon TL değerinde nakit girişi sağladık. Bir gün gibi kısa bir sürede yaptığımız teslimatlar, 30 yıldır uygulanan sistemin işleyişindeki başarıyı ortaya koyarken Eminevim olarak bizim de BDDK uyum süreci ve sonrasına ne kadar hazır olduğumuzun bir göstergesi oldu.” açıklamasında bulundu.

“Yılın günlük teslimat rekorunu kırdık”

Teslimatlarda başarılı grafiği bu yıl da sürdürdüklerini belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün, şöyle konuştu: “ Yaptığımız 332 ev ve araç teslimatını bir günde gerçekleştirerek yılın günlük teslimat rekorunu kırdık. İçinde bulunduğumuz pandemiye rağmen yıl sonuna kadar belirlediğimiz yıllık 27 bin teslimat hedefimize ulaşmayı ve ülkemizin ekonomisine yapacağımız katkıyı da yüzde 19 daha fazla artırmayı planlıyoruz. Genel tabloda ise bugüne kadarki toplam sürede 182 bini aşkın kişinin faiz ödemeden ev ve araç sahibi olabilmesi için finansal kaynak sağladık. Geride kalan sürede de teslimatlarımızı aralıksız sürdürerek toplam teslimatımızı 200 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.”