2021 yılının ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı

TSKB Gayrimenkul Değerleme, 2021 yılının ilk yarısında gayrimenkul sektörünün performansını değerlendi. Son 8 yıllık konut satışları karşılaştırması, illere göre konut satışları, yıllık konut kredisi faiz oranları ve ipotekli satış verilerini değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, sektörün ilk yarı sonucundaki genel durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

2021 yılının pandemi dolayısıyla kısıtlamaların gölgesinde başlayan bir yıl olduğuna dikkat çeken Maya, “29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki kısıtlamalar nedeniyle özelikle kredili konut satışları yapılamamıştı. Kısıtlamaların seviyelerindeki değişiklikler toplam konut satışlarını da ilk altı ayda doğrudan etkiledi. Tüm bunlara rağmen 2021 yılının ilk altı ayında toplam konut satışı 552 bin 810 adet olarak gerçekleşti. Bu rakamla uzun vadeli (verilerin yayınlanmaya başlandığı 2013 yılından itibaren) ortalama satış adetlerinin yakalandığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

Dönem Toplam Konut Satışı (adet) İpotekli Satış (adet) Diğer Satışlar (adet) Ort. Yıllık Konut Kredisi Faiz Oranı (%) İpotekli Satış /Toplam Satış 2013 I. Yarıyıl 568.985 245.385 323.600 9,13 43% 2014 I. Yarıyıl 524.776 165.806 358.970 12,76 32% 2015 I. Yarıyıl 635.080 242.097 392.983 11,16 38% 2016 I. Yarıyıl 630.799 201.084 429.715 14,21 32% 2017 I. Yarıyıl 654.363 245.375 408.988 11,40 37% 2018 I. Yarıyıl 646.032 201.805 444.227 14,24 31% 2019 I. Yarıyıl 505.796 82.885 422.911 21,22 16% 2020 I. Yarıyıl 624.769 266.374 358.395 11,16 43% 2021 I. Yarıyıl 552.810 104.168 448.642 18,01 19%

En çok konut satışının gerçekleştiği ilk üç il İstanbul, Ankara ve İzmir oldu

2021 yılının ilk yarısında en çok konut satışı yapılan illere bakıldığında sıralamanın İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Konya, Gaziantep, Kocaeli ve Tekirdağ şeklinde olduğunu ifade eden Maya, “İlk yarıyılda gerçekleşen 552 bin 810 adetlik konut satışı içerisinde İstanbul, 108 bin 51 adet satış ve yüzde 19,6 pay ile ilk sırada yer alıyor. Ardından 53 bin 575 adet satış ve yüzde 9,7 pay ile Ankara; 31 bin 683 adet satış ve yüzde 5,7 pay ile İzmir geliyor. Son beş yılın aynı dönemine baktığımızda İstanbul, Ankara ve İzmir’deki konut satışlarının toplam satışlar içerisindeki payının yüzde 33-35 bandında seyrettiği görülüyor” dedi.

İllere Göre Konut Satış Sayıları

Sıra İl 2021 I. Yarıyıl Toplam Satışlar İçindeki Payı 1 İstanbul 108.051 19,6% 2 Ankara 53.575 9,7% 3 İzmir 31.683 5,7% 4 Antalya 24.446 4,4% 5 Bursa 20.537 3,7% 6 Mersin 16.643 3,0% 7 Konya 13.587 2,5% 8 Gaziantep 13.314 2,4% 9 Kocaeli 13.172 2,4% 10 Tekirdağ 13.159 2,4%

İllere Göre Konut Satış Sayılarının Önceki Yıl Karşılaştırmaları

Sıra İl 2021 I. Yarıyıl 2020 I. Yarıyıl 2019 I. Yarıyıl 2018 I. Yarıyıl 2017 I. Yarıyıl 1 İstanbul 108.051 106.311 91.561 109.319 114.356 2 Ankara 53.575 69.078 48.814 65.024 73.119 3 İzmir 31.683 39.331 29.066 38.927 40.339 4 Antalya 24.446 29.358 26.294 30.707 28.827 5 Bursa 20.537 22.974 19.637 25.047 27.010 6 Mersin 16.643 18.533 13.907 18.381 17.243 7 Konya 13.587 15.737 12.210 15.303 15.001 8 Gaziantep 13.314 14.915 11.365 13.671 13.687 9 Kocaeli 13.172 14.383 12.593 17.802 18.855 10 Tekirdağ 13.159 14.011 10.798 15.481 15.885

Ege ve Akdeniz’deki yazlık konutlara olan talep aynı hızla devam etmeyecek

“Değer artışı konusunda 2021 yılının ilk yarısını geçtiğimiz yıl ile kıyasladığımızda, İstanbul özelinde öne çıkan ilçeler; Sancaktepe, Başakşehir, Çekmeköy ve Esenyurt olarak sıralanıyor” diyen Maya, şöyle devam etti: “İzmir’e baktığımızda Dikili, Çeşme, Urla, Seferihisar ve Foça en çok değer artışı gösteren ilçeler olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan Ege ve Akdeniz’deki yazlık konutların pandemi koşullarına bağlı olarak yaz-kış kullanılır hale gelmesi, talep durumunu oldukça etkiledi ve değerleri beklenenden çok hızlı artırdı. Bu hızın aynı şekilde devam etmeyeceğini öngördüğümüzü söyleyebilirim. Gaziantep için baktığımızda ise Şahinbey ve Şehitkamil ilçeleri oldukça hareketli olan bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. Ülke genelinde konut fiyatlarının en hızlı artış gösterdiği bölgelerde yeni konut stoğunun ağırlıkta olduğu; pandemi dolayısıyla değişen kullanıcı tercihlerine uygun yapılaşmaların ya da projelerin bulunduğu ve pandemi dolayısıyla değişen konum tercihlerini karşıladığı görünüyor” diye konuştu.

Yüksek konut kredisi faizleri, alımları peşin ve senetli gibi alternatiflere yönlendiriyor

2019 yılının ilk altı ayında ortalama konut kredisi faiz oranlarının yıllıkta yüzde 21’ler seviyesinde olduğunu belirten Maya, “2021 yılının ilk altı ayında ise ortalama yıllık konut kredisi faiz oranı yüzde 18’ler mertebesinde oldu ve bu oran ile yaklaşık 104 bin adetlik ipotekli satış gerçekleşti. Haziran ayındaki gerek toplam konut satışı, gerek ipotekli konut satışlarında Nisan sonu ve Mayıs ayındaki taleplerin ötelenmesinin etkisinin olduğu unutulmamalı… Buna rağmen, haziran ayındaki toplam konut satışlarında ülkemizde gerçekleşen ortalama aylık satış adedinin yakalandığını görmek umut verici. Bu hareketlilikte pandemiye paralel olarak değişen konut trendlerinin ve depremin oldukça etkili birer araç olduğu söylenebilir. Öte yandan ilk altı ayda konut kredisinin daha çok 500 bin TL’ye kadar olan konutlar için talep edildiğini belirtebiliriz. Konut kredisi faiz oranındaki geçen yıla kıyasla yüksek seyir, alımları iyiden iyiye peşin, senetli ve tasarruf finansman şirketlerinin sağladığı finansman olanakları gibi farklı alternatiflere yönlendiriyor” diye konuştu.

İnşaat maliyet endeksindeki artış, konut fiyat endeksini yükseltiyor: Konut fiyatları son 1 yılda reel olarak yüzde 11’in altına düşmeyecek şekilde arttı

Konut kredisi faiz oranlarının yüksekliğine rağmen, konut fiyatlarında da artış trendinin Temmuz 2020’den bu yana reel olarak yüzde 11’in altına düşmeyecek şekilde arttığını dile getiren Maya, şunları söyledi: “Konut fiyatlarının artış trendine başladığı Mayıs 2020’de daha çok bu artışın 2017-2019 yılları arasında yapılamayan artışların düzeltmesi olarak görüyorduk. Ancak inşaat maliyet endeksindeki artış trendinin istikrarlı şekilde devam ediyor olması, konut fiyat endeksinde de artışı beraberinde getiriyor. İnşaat maliyet endeksindeki artışın temel kısmı ise inşaat malzeme endeksinden ve döviz kurundan geliyor. Şu anda konut fiyatlarının geldiği mertebelerin en önemli nedeninin de Aralık 2020’den beri inşaat maliyet endeksine bağlı olduğunu düşünüyoruz. Tüm ülkeye yayılan bu artış, Mayıs 2021 verilerine göre nominalde yıllık yüzde 29’luk bir artış şeklinde gerçekleşti. Mayıs ayındaki aylık artış ise bir önceki aya göre yüzde 3,9 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşti.

Konut fiyat artışını geriden takip eden kira değerlerinde ise yılın ilk 6 ayındaki artış trendini konuşmaya başladık. Nitekim satış değerlerinin son bir yıllık zaman diliminde yüzde 30 seviyesinde artması ile birlikte, kira piyasasında bir artış eğilimi görmeye başladık. 2020 yılı konut kira piyasası, daha çok ‘sürdürülebilir kira’yı ödeyecek kullanıcıya odaklıyken, bu yıl geçen yıl yapılamayan kira artışlarının düzeltmesi ve artış oranları en önemli gündem haline geldi.

2021 yılının ilk çeyreğinde yapı izinleri tarafında uzun dönem Türkiye ortalamasının yakalandığı bir ruhsat sayısı görmüştük. Bu ruhsatların inşaata dönme hızlarını önümüzdeki dönemde yakından takip etmek gerekiyor. 2021 yılı ilk altı ayında yapılan proje lansmanlarında daha çok, az sayıda bağımsız bölümden oluşan, daha butik projeler olduğunu görüyoruz. İnşaat maliyetlerindeki artış kuşkusuz bu taraftaki motivasyonu etkiliyor.”

Toplam konut satışlarının yüzde 19’unu ipotekli konutlar oluşturdu

2021 yılı ilk altı ay için baktığımızda ipotekli konut satışlarının, toplam konut satışlarının yaklaşık yüzde 19’unu oluşturduğunu belirten Maya, “Konut kredisi faiz oranlarının en düşük olduğu dönemde bu oranın yüzde 43’lere kadar çıktığını görmüştük. 2021'in ilk altı ayında konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle ipotekli konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı yüzde 19 olarak gerçekleşti. Bunun, ipotekli konut satışlarında 2019 yılından sonraki en düşük ikinci oran olduğunu söyleyebiliriz. 2019 yılının ilk altı ayında daha yüksek konut kredisi faizleri ile bu oran yüzde 16’lara kadar düşmüştü” diye konuştu.