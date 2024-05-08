Trendyol Süper Lig’in bitimine sayılı zaman kala, şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray ve taraftarları için heyecanlı geri sayım başladı. Galatasaray Kulübü ve Resmi Fan Token Partneri Socios.com, bu heyecanlı 3 haftada taraftarlara özel bir proje hazırladı. 3 hafta boyunca İstanbul’un farklı lokasyonlarında Galatasaraylı taraftarlar, binlerce Galatasaray Fan Token’ın ücretsiz sahibi olabilecek ve bu Tokenlar ile birbirinden değerli ödülleri de kazanma fırsatını elde edecekler.



Birbirinden değerli ödüllere ulaşma şansı

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com uygulamasını indiren taraftarlar lig bitimine kadar Galatasaray Lisesi çevresi, Atatürk Olimpiyat Stadı, Mecidiyeköy meydan ve metro, RAMS Park ve Nevizade yakınlarında binlerce Fan Tokenı kazanma fırsatını elde edecek. Galatasaray taraftarları kazandıkları bu Tokenlar ile kulüplerinin bazı kararlarında oy kullanma hakkını elde ederken, uygulama içinde yer alan yeni sezon forması, Galatasaray lisanslı ürünleri, maç biletleri gibi birbirinden değerli ödüllere de erişim sağlayabilecek.



Galatasaray, dünya devlerini geride bırakmıştı

Galatasaray, Socios.com’da da 100 bin kullanıcı tarafından favori takımı seçilerek bu sayıya ulaşan dünyadaki ilk kulüp olmuştu. Galatasaray Fan Token sahibi taraftarlar, takımlarına duydukları sadakat ve karar alma süreçlerindeki katılımlarıyla Socios.com uygulamasında dünya devlerini de geride bırakmıştı. Sadece Türkiye içinde değil 130’dan fazla ülkede sarı-kırmızılı kulübe desteklerini gösteren Galatasaray Fan Token sahipleri, Dries Mertens’in forma numarası, Fernando Muslera’nın kullanacağı eldiveni, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın forma dizaynı, ilk 11’in sahaya çıkış şarkısı gibi birçok farklı oylamada da söz hakkı sahibi olmuşlardı.