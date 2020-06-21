Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Çaykur Rizespor maçının 11’e göre Gaziantep FK karşısında 3 değişiklik yaptı.

Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın 11’i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, son oynanan Çaykur Rizespor maçının 11’ine göre kadroda sakatlıklardan dolayı 3 değişiklik yaptı. Terim, Muslera’nın yokluğunda kaleyi Okan’a emanet ederken, orta sahada da geçen hafta oynamayan Emre Akbaba ile Younes Belhanda’da yer verdi. Defansta ise Ahmet Çalık’ın partneri Mario Lemina oldu.

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK karşısına Okan Kocuk, Mariano, Ahmet Çalık, Mario Lemina, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Emre Akbaba, Sofinae Feghouli, Henry Onyekuru, Younes Belhanda ve Radamel Falcao ile çıkacak.

Yedeklerde ise Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Selçuk İnan, Martin Linnes, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı olacak.