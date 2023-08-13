Galatasaray sezona kötü başladı!

2. dakikada Barış’ın sağ kanattan yerden ortasında Mertens’in dokunduğu topu savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Berkan’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
15. dakikada savunmadan atılan topla Galatasaray yarı alanının ortasında buluşan Gökhan, sol çaprazdan açısını düzelterek sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti.
21. dakikada Oliviera’nın sol kanattan ortasında topa yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda top kalenin yanından dışarıya çıktı.
24. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dubois'nın sert şutunda kaleci Bilal köşeye giden topu uzaklaştırmayı başardı.
31. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerem'in sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda savunmaya çarpan top, az farkla kornere gitti.
34. dakikada Kerem’in sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde yükselen Berkan’ın kafa vuruşunda kaleci Bilal topu çıkardı.
44. dakikada Mertens’in pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Kerem’in plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.
48. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Cardoso, ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera köşeye giden topu çıkarmayı başardı.
49. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Kemen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.
69. dakikada Oliveira’nın sağ kanattan ortasına ön direkte yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.
90. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem'in şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Kayserispor: Bilal, Carole, Arif (Ramazan dk. 65), Attamah, Ali Karimi, Kemen, Gökhan, Uzodimma (Kolovetsios dk. 87), Baran (Ackah dk. 46), Cardoso (Mane dk. 82), Thiam
Yedekler: Mehmet, Ahmet Hayrullah, Ethem, Talha, Nurettin
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois (Angelino dk. 56), Berkan, Oliveira (Kerem dk. 70), Barış (Halil dk. 82), Mertens (Zaha dk. 70), Kerem, Bakambu (Icardi dk. 56)
Yedekler: Günay, Kaan, Emin, Torreira, Yunus
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kartlar: Baran, Uzodimma (Kayserispor), Barış, Boey (Galatasaray)